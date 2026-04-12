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超前部署綠能 中國電動車領跑 4年後國內滲透率70%

世界日報／ 中國新聞組/北京12日電
江淮汽車黨委副書記、總經理李明發表主旨演講。(取材自人民網)
江淮汽車黨委副書記、總經理李明發表主旨演講。(取材自人民網)

中東局勢持續緊張引發能源危機，加速全球電動汽車普及進程；有媒體形容，中國汽車工業超前部署，國產電動車成為能源「解藥」。首屆智能電動汽車發展高層論壇11日在北京舉行，國家製造強國建設戰略諮詢委副主任、工信部原副部長蘇波在會上表示，預計到2030年，新能源汽車國內市場滲透率將超過70%，到「十五五」末期，建成新能源汽車強國目標有望提前實現。

大公報報導，國際能源署報告顯示，2025年全球電動車銷量估計逾2000萬輛，新能源車市場滲透率約為25%；根據中國汽車工業協會數據，中國新能源汽車滲透率由2016年的1.8%增至2025年的47.9%，遠高於全球水平。

從位於泰國曼谷國際車展的聚光燈下，到停放在德國柏林汽車展廳的顯眼位置，中國新能源汽車越來越多成為舞台主角。在汽車工業強國德國，中國新能源車銷情理想，比亞迪3月在德國註冊的新車為3438輛，同比增長327%；名爵為2559輛，增長22%；零跑汽車為1388輛，增長318%。

中東局勢不穩，能源出口受阻；中國超前部署綠能，全球刮目相看。彭博社日前發表題為《特大城市可藉「極致中國化」擺脫石油衝擊》的文章指出，中國通過新能源轉型，為世界提供一套可操作、可複製的解決方案。中國交通電動化的精髓不僅是技術，更源自新能源生態。中國基於在電池、電機、電控「三電」系統領域的積累，成為電動車領跑者。

以「推進新能源汽車智能化、綠色化、融合化、國際化發展」為主題的首屆智能電動汽車發展高層論壇，4月11日至12日在北京國家會議中心舉行，與會專家指出，純電驅動汽車優勢當前愈發突出，將成為未來汽車行業主導的動力形式。

工信部原副部長蘇波在論壇上指出，汽車工業已成為中國製造業高質量發展的新動能，他預計到2030年，新能源汽車將成為汽車市場絕對主體，國內滲透率將超過70%。中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高則指出，純電驅動新能源汽車可實現車身發電、電池儲能，能源成本最低，同時控制響應速度快，更適配自動駕駛，是中國全球競爭力最強、出口增速最快車型；預計到2030年，純電和插電/增程的比例至少為7:3。

「十五五」時期，汽車年銷量有望突破4000萬輛，進入全球前十的中國車企或達到五家。對於如何提升中國新能源車競爭力？蔚來董事長李斌在論壇上指出，目前電池和芯片占智能電動汽車超過50%的成本，產能、驗證、組織生產成本高企，建議相關部門組織汽車公司把芯片種類盡快統一，這有利於國產芯片上車和行業降本。

在曼谷舉行的國際車展上，民眾參觀比亞迪展台。（新華社資料照片）
在曼谷舉行的國際車展上，民眾參觀比亞迪展台。（新華社資料照片）

電動車 中國 中東 比亞迪

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