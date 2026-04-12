過度投資遇疫情 香港已故鋪王兒子被債主申請破產

香港已故「鋪王」鄧成波的家族近年被指陷入財困鄧耀昇，名下多項物業淪為銀主盤或割喉式蝕賣套現。

大公報報導，鄧成波兒子鄧耀昇9日再被利盛發展有限公司入稟高等法院，提出破產呈請。根據司法機構網頁顯示，案件排期至6月9日聆訊。

叱吒鋪壇30年、人稱「波叔」的鋪王鄧成波，高峰期擁有超過200個資產的物業，總值逾730億元，在富比士2021年香港富豪榜中排名第19位。隨著他2021年離世，一代傳奇隕落。而其幼子鄧耀昇（人稱波仔）一直被栽培為鄧成波的繼承人，卻因過度投資兼不幸遇上新冠疫情，最終一鋪清袋。

資料顯示，利盛發展近年兩度入稟，控告鄧耀昇和其相關公司。翻查資料，鄧耀昇與利盛發展的矛盾始於2019年，當時鄧耀昇透過旗下公司嘉福高價租用旺角的核心地段物業，但鄧耀昇及嘉福拖欠租金及雜費等，利盛發展指控鄧耀昇旗下的嘉福（香港）未能履行還款協議，雖然雙方曾就1549萬元（港幣，下同，約197.8萬）的欠款達成撤訴協議，但被告方隨後再度欠租，最終利盛發展於2022年11月入稟追討餘額連利息共逾1074萬元。

嘉福持續違反租約，未繳納2024年初的租金與差餉，利盛發展2024年7月再度入稟，要求鄧耀昇連本帶利支付525萬元，並要求法庭下令被告交吉整幢大廈。由於多次追討未果，利盛發展採取強硬法律行動，正式向高等法院申請鄧耀昇破產。

此外，一間物業信貸公司於2025年向鄧成波的遺產（由其兩名兒子暨遺產代理人鄧耀文及鄧耀昇代表）提出破產呈請，該案同年被撤銷。

面臨法律訴訟的同時，鄧成波家族相關物業再錄蝕讓。油麻地彌敦道525至543A號部分地下至3樓基座商場銀主盤剛以3.1億元易手，包括地下商鋪逾4000方呎，平均呎價僅5236元。該物業曾由鄧成波家族持有，2010年時沽貨獲利，惟2014年再以高價8.3億元回購，以最新成交價計算，較買入價低約63%，不足當年一半。

翻查資料，鄧耀昇以其英文名（Stan）於2013年創立陞域集團並擔任主席，負責家族的投資業務，從最初的「本業」房地產投資開始，集團業務涉足六大範疇，即房地產投資及管理、酒店及餐飲服務、通訊服務、金融服務、安老服務、創業創新平台，旗下營運超過40個品牌。

鄧成波生前接受傳媒專訪時也曾直認「銀行都借到爆，財仔息貴但都要借，要供樓維持商譽！」