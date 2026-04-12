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義限制中化在義商倍耐力董事數

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

義大利政府動用「黃金權力」法案措施，限制大陸國有企業中化集團，在義大利輪胎製造商倍耐力董事會可提名董事人數，以保護公司進入美國市場。這是美國防堵中資企業採取限制措施的另一起案例。

新浪財經報導，這場控制權之爭的背後，是地緣政治對商業邏輯的深刻干預。二○一五年，中化集團（原中國化工）斥資約七十一億歐元入主倍耐力，曾被視為中義合作的典範。然而隨著國際形勢變化，中化的股東身分逐漸成為倍耐力在核心市場發展的掣肘。

二○二三年，義大利政府動用「黃金權力」法案，否決雙方關於二○二六年後ＣＥＯ任命權的新協議，削弱中化控制力。

彭博、路透報導，中化目前是倍耐力最大股東，持股百分之三十四。義大利商人普羅維拉擁有的投資工具Camfin持股約百分之二十六，並計畫將持股比率提高至最高百分之二十九點九。目前，中化在倍耐力十五人董事會中占有八個席位。

知情人士稱，義大利總理梅洛尼政府九日動用目的在保護戰略資產的「黃金權力」法案，對中化集團設定相關限制。根據最新措施，中化在倍耐力的投資實體最多只能向董事會提名三名候選人，且不得擔任董事長或首席執行官等職位。

義大利 美國 大陸

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