川習會即將於下月登場，美中貿易全國委員會（USCBC）近期率其成立以來規格最高、規模最大的企業代表團到訪廣州、深圳，進行經貿對接和交流活動。

美中貿易全國委員會於1973年在美國政府支持下成立，由270多家在大陸發展業務的美國公司所組成，長期推動中美關係發展和兩國經貿合作，本身定位為私營非營利協會。

新華社報導，美中貿易全國委員會4月8日至10日率企業代表團到訪廣州、深圳，企業代表來自寶僑、輝瑞、開利、嘉吉等數十家美國企業，涉及生物醫藥、資訊技術、金融、日用消費品等領域。

美中貿易全國委員會會長譚森表示，希望以今年APEC非正式領袖會議為契機，將粵港澳大灣區的惠企政策和經商環境推介給更多美國企業。美中貿易全國委員會將繼續發揮橋梁紐帶作用，支持會員企業在粵長期發展。

「川習會」即將於下個月登場，香港《南華早報》指出，美國政府最高貿易談判官員一改以往慣例，在川習會舉辦前不會赴陸進行準備或討論相關成果。