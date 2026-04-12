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陸新能源車企 愛用鎂合金

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

受到鎂材料輕量化和降低成本影響，大陸能源汽車近期掀起鎂取代鋁浪潮，以賽力斯問界系列車型為例，一輛車的鎂合金用量已達到20公斤，一體壓鑄鎂合金後車體更是將87個零件集結為一個整體；零跑、長安等車企也紛紛啟動鎂合金零件的採購。

大陸新能源汽車和動力電池專家楊偉斌表示，在相同體積下，鎂合金零部件重量僅為鋁合金的64%，理論減重比例穩定在30%到35%區間。

汽車整車重量只要每降低10%，續航里程可增加5%至8%，百公里電耗則能下降5%至6%，因此在這一背景下，鎂合金憑藉極致的輕量化潛力，正成為車企競逐的新焦點。

每日經濟新聞報導，鎂是目前工程結構材料中密度最低的金屬之一，密度僅為每立方公分1.7公克，相當於鋁的三分之二、鋼的四分之一，按重量計價，鎂價比鋁價便宜約30%，若按體積計算更可便宜45%，但原料價格雖低，但鎂合金的加工成本可能高於鋁合金，因為鎂易燃，需要特殊的加工處理。

鎂合金的應用也已從早期的方向盤骨架、儀表板骨架等內裝小件，逐步拓展到電池托盤、電驅殼體等三電系統重要組成部分，乃至後車體等主承力結構件，實現了從小件到大件、從「輔助件」到「主承力件」的跨越。

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