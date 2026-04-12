蔚來自研晶片取代輝達產品 促官方推動規格統一

蔚來汽車董事長李斌透露，蔚來前幾年都用輝達晶片，高峰的時候一年要買3億美元（約新台幣96億元）的輝達晶片，自研智駕晶片雖然研發費用投入大，但還花不了這麼多錢，自研晶片有助於降低採購成本，當銷量在數十萬輛時，就是划算的。

廣州日報報導，李斌在智慧電動汽車發展高層論壇上表示，目前電池和晶片占智慧電動汽車超過50%的成本，產能、驗證、組織生產的成本都非常高，建議相關部門組織汽車公司把晶片的種類儘快統一，每個種類出一些可以互換的標準，這不僅有利於國產晶片上車，還有利於行業降本，至少可以為整個汽車行業降低人民幣千億元（約新台幣4,600億元）成本。

談及自研智駕晶片業務，李斌表示，蔚來在前幾年一直都用輝達晶片，高峰的時候一年要花3億美元。「自研智駕晶片雖然研發費用投入大，肯定不需要花這麼多錢，如果蔚來現在都還是外部採購的話，以蔚來每年40到50%的銷量增長，採購是挺大的一筆開支。」

李斌認為，如果從蔚來內部的管理報表來看的話，自研晶片已經為公司省很多錢了，自研智駕晶片雖然研發費用投入大，但還花不了3億美元這麼多錢。

李斌指出，蔚來今年非常大的一件事情，就是在人民幣20萬到30萬元級別車型裡全面應用全球旗艦級智駕晶片和智駕系統，樂道L90將搭配自研的NX神璣9031晶片，新的世界模型及全域作業系統都將全面上車L90。

證券時報、快科技報導，李斌也看到盈利壓力與挑戰，智慧電動汽車產品迭代加速太快，供需平衡難度增大，電芯規格不統一更嚴重制約成本效率、市場回應能力和長期競爭力發展。

李斌建議，行業應共同推動電芯標準化和晶片統一化，為行業帶來超過人民幣千億元的降本機會，當前，電池技術已基本收斂，電芯標準化具備實現條件，而在晶片方面，目前一輛車需求量超過4,000顆，晶片編碼規格（SKU）高達1,000多種，在不減少總用量的情況下，減少SKU是可能的，對晶片廠商而言，有利於實現更大規模的量產。