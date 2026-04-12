聽新聞
0:00 / 0:00

大陸首季GDP估年增5% 主要基於三方面表現

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
中國大陸國家統計局將於16日公布今年第1季GDP資料，多數大陸財經媒體和首席經濟學家對今年第1季GDP增速的預測集中在年增5%左右，符合大陸官方政策目標4.5%~5%區間。（新華社）
中國大陸國家統計局將於16日公布今年第1季GDP資料，多數大陸財經媒體和首席經濟學家對今年第1季GDP增速的預測集中在年增5%左右，符合大陸官方政策目標4.5%~5%區間。（新華社）

中國大陸國家統計局將於16日公布今年第1季GDP資料，多數大陸財經媒體和首席經濟學家對今年第1季GDP增速的預測集中在年增5%左右，符合大陸官方政策目標4.5%~5%區間。

此預測主要基於三方面表現，首先是投資，今年1-2月全國固定資產投資年增1.8%，雖較去年同期放緩，但剔除房地產後增速達5.2%，顯示基建與製造業支撐有力；其次是消費，1-2月社會消費品零售總額年增2.8%，較去年底回暖，但恢復節奏仍慢於去年同期的4% ；最後是外貿，1-2進出口總值年增18.3%，出口增長19.2%，成為拉動經濟增長的最強動力，表現超預期 。

而中東衝突在2月底爆發，對經濟的全面影響尚未在第1季完全顯現。因此，當前預測5%增速仍具合理性，主要由出口拉動與基建投資支撐。

中國大陸2026年政府工作報告已明定全年GDP增長目標為4.5%至5%，若首季GDP增速達5%，將處於目標區間的上限。

房地產 大陸

延伸閱讀

陸3月PPI轉正 三年半首見 油價及大宗物資上漲是主因

兩岸快遞／兩岸來往人數成長 第1季台胞辦證人次增11%

上月出口激增六成創新高 進口589億美元同步登頂

亞銀：台灣今年GDP增7.6% 居亞太經濟體之冠

相關新聞

陸出口硫酸 擬5月喊停

隨著中東戰爭引發原材料供應瓶頸，中國大陸擬自五月起停止硫酸出口，將衝擊本已承壓的金屬與化肥行業。

陸硫酸出口喊停衝擊化肥 金屬業同受影響將波及主要產銅國

隨著中東戰爭引發原材料供應瓶頸，中國大陸擬自5月起停止硫酸出口，將衝擊本已承壓的金屬與化肥行業。

蔚來自研晶片取代輝達產品 促官方推動規格統一

蔚來汽車董事長李斌透露，蔚來前幾年都用輝達晶片，高峰的時候一年要買3億美元（約新台幣96億元）的輝達晶片，自研智駕晶片雖然研發費用投入大，但還花不了這麼多錢，自研晶片有助於降低採購成本，當銷量在數十萬輛時，就是划算的。

陸新能源車企 愛用鎂合金

受到鎂材料輕量化和降低成本影響，大陸新能源汽車近期掀起鎂取代鋁浪潮，以賽力斯問界系列車型為例，一輛車的鎂合金用量已達到20公斤，一體壓鑄鎂合金後車體更是將87個零件集結為一個整體；零跑、長安等車企也紛紛啟動鎂合金零件的採購。

美企代表團提前訪陸

川習會即將於下月登場，美中貿易全國委員會（USCBC）近期率其成立以來規格最高、規模最大的企業代表團到訪廣州、深圳，進行經貿對接和交流活動。

大陸首季GDP估年增5% 主要基於三方面表現

中國大陸國家統計局將於16日公布今年第1季GDP資料，多數大陸財經媒體和首席經濟學家對今年第1季GDP增速的預測集中在年增5%左右，符合大陸官方政策目標4.5%~5%區間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。