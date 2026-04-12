大陸首季GDP估年增5% 主要基於三方面表現

中國大陸國家統計局將於16日公布今年第1季GDP資料，多數大陸財經媒體和首席經濟學家對今年第1季GDP增速的預測集中在年增5%左右，符合大陸官方政策目標4.5%~5%區間。

此預測主要基於三方面表現，首先是投資，今年1-2月全國固定資產投資年增1.8%，雖較去年同期放緩，但剔除房地產後增速達5.2%，顯示基建與製造業支撐有力；其次是消費，1-2月社會消費品零售總額年增2.8%，較去年底回暖，但恢復節奏仍慢於去年同期的4% ；最後是外貿，1-2進出口總值年增18.3%，出口增長19.2%，成為拉動經濟增長的最強動力，表現超預期 。

而中東衝突在2月底爆發，對經濟的全面影響尚未在第1季完全顯現。因此，當前預測5%增速仍具合理性，主要由出口拉動與基建投資支撐。

中國大陸2026年政府工作報告已明定全年GDP增長目標為4.5%至5%，若首季GDP增速達5%，將處於目標區間的上限。