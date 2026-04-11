減重30%成本還可更低 大陸電動車掀起鎂代鋁浪潮

受到鎂材料輕量化驅動和成本驅動影響，大陸新能源汽車近期掀起鎂代鋁浪潮，以賽力斯問界系列車型為例，單車鎂合金用量已達到20公斤級，一體壓鑄鎂合金後車體更是將87個零件集成為一個整體；零跑、長安等車企也紛紛啟動鎂合金部件的採購或招標。

大陸新能源汽車和動力電池專家楊偉斌表示，在相同體積下，鎂合金零部件重量僅為鋁合金的64%，理論減重比例穩定在30%到35%區間。汽車整車重量只要每降低10%，續航里程可增加5%至8%，百公里電耗則能下降5%至6%，因此在這一背景下，鎂合金憑藉極致的輕量化潛力，正成為車企競逐的新焦點。

每日經濟新聞報導，比亞迪汽車工程研究院相關工作人員表示，當前，行業關注「鎂代鋁」上車的原因，主要是鎂材料輕量化優勢驅動和成本驅動。

鎂是目前工程結構材料中密度最低的金屬之一，密度僅為每立方公分1.7公克，相當於鋁的三分之二、鋼的四分之一。楊偉斌指出，在相同體積下，鎂合金零部件重量僅為鋁合金的64%，理論減重比例穩定在30%到35%區間。這代表在不犧牲結構強度的情況下，採用鎂合金能夠帶來顯著的減重效果。

一位北京某高校材料科學與工程學院教授分析稱，新能源車是鎂合金應用的一個突破口。一方面，動力電池的重量不斷增加，使得車企有極強烈的減重需求；另一方面，新勢力和傳統車企開發全新平臺、建設全新產線，也為新材料和新工藝的應用提供了絕佳的機會。

而鎂合金的應用也已從早期的方向盤骨架、儀表盤骨架等內飾小件，逐步拓展到電池託盤、電驅殼體等三電系統重要組成部分，乃至後車體等主承力結構件，實現了從小件到大件、從「輔助件」到「主承力件」的跨越。

除了問界系列，比亞迪同樣在鎂合金領域早有布局。比亞迪汽車工程研究院相關工作人員透露，公司在鎂合金相關產品應用和技術研究上均有投入，正積極推動技術儲備及量產上車。目前比亞迪已在車內應用了鎂合金管梁、結構支架等部件。

跨國車企在鎂合金方面也已行動。BMW集團方面表示，早在2016年推出的BMW G30 5系列車型中，已將鎂材料應用於儀表板結構件。目前BMW集團也已在部分車型的若干部件中應用了鎂合金材料。

江淮汽車與華為聯合打造的豪華品牌的首款量產車「尊界S800」上，也應用了鎂合金件，包括部分小的電子產品外殼以及電驅橋。江淮汽車相關負責人表示，公司在鎂合金領域已有佈局，但目前還處在研究階段。除尊界S800外，未來在其他產品也會應用鎂合金部件。

新勢力與傳統車企也未缺席這場變革。就在2026年3月初，零跑汽車在採購公眾號上公開發布尋找鎂合金電驅壓鑄件供應商的需求。幾乎在同一時間，長安汽車也發佈一體化鎂合金後地板樣件專案的招標公告。

這些公開的採購和招標信息，清晰地表明鎂合金正從小規模試用，加速向主流車企的供應鏈體系滲透。