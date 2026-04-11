陸多家記憶體企業第1季財報報喜 這家公司淨利潤最高將增長87倍

今年以來，大陸記憶體行業呈現爆發式增長，A股多家公司披露的第1季財報預告均大幅超出市場預期，有公司預增超千倍。以香農芯創發布2026年第1季財報預告為例，預計淨利潤人民幣11.4億元至14.8億元，年增6714.7%至8747.1%，創下公司歷史最佳季度表現。

熟悉AI產業人士表示，雖然不久前「實體記憶體或被替代」的消息對記憶體類股影響不小，但相關公司亮眼的業績資料還是反映出行業景氣度向好。再加上全球產能結構性緊張、訂單持續飽滿，記憶體產業正迎來由AI算力革命引領的新一輪超級周期，全年增長態勢較為明確。

上海證券報報導，對於業績爆發，香農芯創表示，主要緣于生成式AI應用需求蓬勃增長，全球存儲行業景氣度持續上行，企業級記憶體產品價格大幅上漲，公司盈利能力顯著改善。值得一提的是，作為SK海力士的HBM核心分銷商，香農芯創深度受益於AI存儲需求的爆發式增長，成為本輪行業景氣度上行的直接受益者。

記憶體製造企業同樣表現搶眼。德明利的第1季財報預告顯示，營收人民幣73億元至78億元，年增483%至522.9%；淨利潤人民幣31.5億元至36.5億元，實現轉虧為盈，增幅超過4600%，單季盈利規模是2025年全年的近5倍。

德明利表示，第1季記憶體價格持續上漲，加上前期戰略儲備的原材料優勢，盈利能力大幅提升，同時在資料中心、消費電子等領域市場拓展取得突破，產品出貨量顯著增加。

佰維存儲雖未披露首季財報預告，但公司預計1月至2月實現淨利潤人民幣15億元至18億元，年增921.7%至1086.1%。