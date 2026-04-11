蔚來李斌：電芯標準化和晶片歸一化 將提供超千億人民幣降本機會

蔚來汽車董事長李斌11日表示，目前電池和晶片占智慧電動汽車超過50%的成本，產能、驗證、組織生產的成本都非常高。建議相關部門組織汽車公司把晶片的種類儘快統一，每個種類出一些可以互換的標準，這不僅有利於國產晶片上車，還有利於行業降本，「至少可以為整個汽車行業降低人民幣千億元成本。」

談及自研智駕晶片業務，李斌表示，蔚來在前幾年一直都用輝達晶片，高峰的時候一年要花3億美元。「自研智駕晶片雖然研發費用投入大，肯定不需要花這麼多錢，如果蔚來現在都還是外部採購的話，以蔚來每年40到50%的銷量增長，採購是挺大的一筆開支。」

廣州日報報導，李斌在智慧電動汽車發展高層論壇上表示，智駕輔助系統在減少交通事故、解放車主精力方面起到正面作用，智慧輔助駕駛的安全駕駛時間占比已經大大超過「人駕」，因此，「蔚來今年非常大的一件事情，就是在人民幣20萬到30萬元級別車型裡全面應用全球旗艦級智駕晶片和智駕系統。」李斌預告，樂道L90將搭配NX神璣9031，新的世界模型及全域作業系統都將全面上車L90。

如此大的智駕系統與晶片用量，讓李斌更多開始考慮成本與收益問題。他認為，如果從蔚來內部的管理報表來看的話，自研晶片已經為公司省很多錢了，「蔚來高峰的時候一年要購買3億美金的英偉達晶片——自研智駕晶片雖然研發費用投入大，但還花不了這麼多錢。如果蔚來現在都外采晶片的話，以蔚來每年40%~50%的銷量增長來計算，採購的開支就非常大。」李斌強調，自研晶片用研發去換成本降低，啟動階段確實投資比較大，但當銷量在數十萬時，就是划算的。

證券時報、快科技報導，李斌也看到了盈利壓力與挑戰：「如今，智慧電動汽車產品迭代加速太快，供需平衡難度增大，而電池與晶片的成本占整車成本超過50%。電芯規格不統一更在嚴重制約成本效率、市場回應能力和長期競爭力發展。」

因此，李斌建議，行業應共同推動電芯標準化和晶片歸一化，為行業帶來超過人民幣千億元的降本機會。「當前，電池技術已基本收斂，電芯標準化具備實現條件。」而在晶片方面，目前單車需求量超過4000顆，SKU高達1000多種。「在不減少總用量的情況下，減少SKU是可能的。對晶片廠商而言，有利於實現更大規模的量產。」