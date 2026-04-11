內蒙古自由貿易試驗區揭牌 分析：有助中國向北開放

中國內蒙古自由貿易試驗區今天揭牌。專家認為，設立內蒙古自貿試驗區有助中國向北開放，發展農牧業、綠色能源等內蒙特色產業。中國自貿試驗區目前已擴至23個。

內蒙古日報報導，內蒙古自貿區的實施範圍119.7平方公里，涵蓋呼和浩特片區76.2平方公里（含呼和浩特綜合保稅區0.8平方公里）、滿洲里片區25.1平方公里（含滿洲里綜合保稅區1.4平方公里）、二連浩特片區18.3平方公里共三個片區。

中國商務部10日介紹「中國（內蒙古）自由貿易試驗區總體方案」有關情況表示，內蒙古是中蒙俄經濟走廊的重要連節點，「總體方案」支持內蒙古自貿試驗區深化與周邊國家發展融合，服務構建周邊命運共同體。

中國商務部自貿區港建設協調司負責人何詠前指出，「總體方案」支持內蒙古自貿試驗區進一步放大區位優勢，提升中歐班列、航線網路、口岸通關等綜合服務效能，提出支援增開二連浩特至烏蘭巴托寬軌直達班列等措施，進一步提升向北開放的運輸保障能力，將通道流量轉變為經濟增量。

另據陸媒21世紀經濟報導，中國國務院發展研究中心對外經濟研究部綜合研究室主任、研究員趙福軍指出，設立內蒙古自貿試驗區並打造成為沿邊內陸開發開放戰略高地，有助於中國向北開放，對於推進高水準對外開放具有重要意義。

趙福軍表示，內蒙古自貿試驗區建設的重要內容是發展農牧業、綠色能源等內蒙古特色優勢產業，透過這些特色優勢產業發展，探索自由貿易試驗區提升戰略的新路子。