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滬深北交易所擬修訂交易規則 主板風險警示股票將告別5%漲跌停

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸滬深北交易所發布公告，就修訂交易規則向市場公開徵求意見，包括滬深交易所將主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例由5%調整為10%、深交所將在創業板引入做市商制度、北交所將增加風險警示股票和退市整理股票的風險揭示安排，並設置風險警示股票單日買入數量上限。意見回饋截止時間為4月17日。 圖為上海證交所大樓。路透
大陸滬深北交易所發布公告，就修訂交易規則向市場公開徵求意見，包括滬深交易所將主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例由5%調整為10%、深交所將在創業板引入做市商制度、北交所將增加風險警示股票和退市整理股票的風險揭示安排，並設置風險警示股票單日買入數量上限。意見回饋截止時間為4月17日。 圖為上海證交所大樓。路透

大陸滬深北交易所發布公告，就修訂交易規則向市場公開徵求意見，包括滬深交易所將主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例由5%調整為10%、深交所將在創業板引入做市商制度、北交所將增加風險警示股票和退市整理股票的風險揭示安排，並設置風險警示股票單日買入數量上限。意見回饋截止時間為4月17日。

上海證券報報導，本次交易規則修訂，上交所主要圍繞滬市主板ST和*ST股票漲跌幅比例、盤後固定價格交易方式、基金收盤階段交易方式等三方面進行修訂。

首先是整合主板風險警示股票漲跌幅比例限制相關內容。將前期已公開徵求意見的「關於調整主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例及有關事項的通知」相關內容一併納入本次修訂，將主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例由5%調整為10%，與主板其他股票保持一致。

其次是盤後固定價格交易方式適用證券範圍，由科創板股票擴展至全部A股和交易型開放式基金。回溯來看，2019年，科創板推出了盤後固定價格交易制度。該制度自推出以來運行平穩，作為盤中連續交易的有效補充，為投資者提供了便利，滿足了投資者多元化的交易需求，對於減少大額交易對盤中交易價格的衝擊發揮了積極作用。

上交所相關負責人表示，擴大盤後固定價格交易品種範圍具有多方面積極作用：一是延長了實際交易時間，可以滿足投資者多樣化交易需求，提升投資者交易便利度；二是為中長期資金入市提供多元交易通道，便利機構投資者管理資產組合；三是有助於降低跟蹤收盤價格的交易策略對收盤價的影響，提高市場穩定性。

同時，上交所對基金收盤階段交易方式由連續競價調整為收盤集合競價，即14:57至15:00為收盤集合競價，並通過集合競價產生收盤價，與滬股交易保持一致。

上交所相關負責人指出，將基金收盤交易機制由連續競價調整為集合競價，有助於提高尾盤定價效率和穩定性，並提升機制一致性。後續，上交所將在大陸證監會統籌指導下，推進相關交易制度平穩有序落地。

與上交所同步，深交所此次修訂將主板ST和*ST股票價格漲跌幅限制比例由5%調整為10%。同時，深交所明確，將在創業板引入做市商制度。深交所將通過發布業務細則、指南等方式，進一步明確做市服務申請與終止、做市商權利與義務、監督管理等安排，保障改革措施平穩落地。

本次修訂亦對創業板股票協定大宗交易成交確認時間進行調整。創業板股票協定大宗交易成交確認時間由15:00至15:30，調整為9:30至11:30、13:00至15:30。

深交所相關負責人表示，調整前的「盤中申報，盤後成交確認」安排，存在操作時間不足、影響參與意願等問題。這次將成交確認時間進行調整，有助於進一步提升協定大宗交易成交意願，便利中長期資金入市。

2020年8月，創業板股票引入盤後固定價格交易機制。本次修訂將盤後固定價格交易品種範圍擴展至主板A股和包括創業板相關ETF在內的全部ETF。

深交所相關負責人表示，這是對盤中競價交易的有益補充，便於投資者以收盤價交易，更好滿足投資者多元化的交易需求。

北交所就修訂交易規則公開徵求意見。北交所表示，為進一步便利市場參與，滿足投資者多元化交易需求，同時強化投資者保護，提高市場透明度，規範交易秩序，本次交易規則擬對四方面內容進行修訂。

首先是推出盤後固定價格交易，明確委託、申報及行情揭示等相關安排，為擬以收盤價成交的投資者提供豐富的交易管道。其次是優化大宗交易制度，調整無價格漲跌幅限制股票的大宗交易價格範圍。

第三是增加風險警示股票和退市整理股票的風險揭示安排，並設置風險警示股票單日買入數量上限，引導投資者理性投資。最後是完善交易監管安排，增加嚴重異常波動情形，配套投資者分類交易統計等交易公開信息。同時，對證券交易監管部分條款進行適應性修訂，調整規則表述及體例結構。

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