內蒙古自貿試驗區11日揭牌 劍指綠電算力解鎖向北開放路徑

大陸內蒙古自由貿易試驗區11日揭牌，至此大陸自貿試驗區擴圍至23個。大陸專家認為，設立內蒙古自貿試驗區，有助於大陸向北開放，發展農牧業、綠色能源等內蒙古特色優勢產業。

央視新聞報導，內蒙古自貿區的實施範圍119.7平方公里，涵蓋呼和浩特片區76.2平方公里（含呼和浩特綜合保稅區0.8平方公里）、滿洲里片區25.1平方公里（含滿洲里綜合保稅區1.4平方公里）、二連浩特片區18.3平方公里共三個片區。

大陸商務部有關負責人10日介紹「中國（內蒙古）自由貿易試驗區總體方案」有關情況。並表示內蒙古是中蒙俄經濟走廊的重要節點，「總體方案」支持內蒙古自貿試驗區深化與周邊國家發展融合，服務構建周邊命運共同體。

商務部自貿區港建設協調司負責人何詠前指出，「總體方案」支持內蒙古自貿試驗區進一步放大區位優勢，提升中歐班列、航線網路、口岸通關等綜合服務效能，提出支援增開二連浩特至烏蘭巴托寬軌直達班列等舉措，進一步提升向北開放的運輸保障能力，將通道流量轉變為經濟增量。

此外，商務部有關負責人表示，內蒙古風電、太陽能、煤炭等能源資源優勢突出，設立內蒙古自貿試驗區，將進一步把資源稟賦、產業優勢與制度創新結合起來，構建具有內蒙古特色優勢的現代化產業體系。

在優化提升傳統產業方面，「總體方案」支持充分發揮內蒙古現有優勢，進一步推動乳業、草業等傳統優勢產業轉型升級。

在發展壯大新興產業方面，「總體方案」支持內蒙古自貿試驗區創新發展新能源、新材料、航空航太、生物醫藥等戰略性新興產業，提升綠色化、智慧化水準。

商務部部長助理袁曉明提到，例如內蒙古風能資源技術可開發量約占全大陸的57%，太陽能資源約占全大陸的21%，在此基礎上，需要進一步提升電網消納能力，釋放綠電利用潛能，完善電力市場標準體系「總體方案」提出支持內蒙古自貿試驗區完善綠電消納利用政策，開展綠色電力證書交易，提升能源產業發展能級。

21世紀經濟報導，國務院發展研究中心對外經濟研究部綜合研究室主任、研究員趙福軍指出，設立內蒙古自貿試驗區，打造成為沿邊內陸開發開放戰略高地，有助於大陸向北開放，對於推進高水準對外開放具有重要意義。內蒙古自貿試驗區建設的重要內容就是，發展農牧業、綠色能源等內蒙古特色優勢產業，通過這些特色優勢產業發展，探索自由貿易試驗區提升戰略的新路子。