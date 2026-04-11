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中國獨立煉油廠據報多年來首次溢價採購伊朗原油

中央社／ 台北11日電

知情人士透露，在基準油價回落以及市場預期印度可能增加採購伊朗原油的背景下，中國獨立煉油廠近期以高於布倫特原油價格的溢價購買伊朗原油。這是多年來首次出現這種情況。

路透社10日報導，受中東戰事影響，美國暫時豁免對海上伊朗石油的制裁，印度預計將7年來首次接收一批伊朗原油。

在制裁影響下，伊朗原油通常以布倫特原油的折扣價出售，而中國獨立煉油廠一直是最大買家。

知情人士透露，位於中國山東東營的至少兩家煉油廠近日以每桶較洲際交易所（ICE）布倫特原油溢價1.5至2美元的價格購買伊朗輕質原油。中東戰事爆發前，這類原油通常較布倫特每桶低約10美元。

知情人士表示，這是2022年以來中國獨立煉油廠首次以高於布倫特價格採購伊朗原油。這批原油目前停泊在中國附近海域，預計將在本月完成交付。

這些煉油廠在獲得北京發放的新一批原油進口配額後，在即期市場尋求採購伊朗原油。此前布倫特原油期貨價格因美伊停火消息8日下跌13%，跌破每桶100美元；但隨著荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運仍大致停滯，油價9日回升約1%。

中國本週上調國內成品油最高零售限價，其中汽油每噸上調人民幣420元，柴油每噸上調人民幣400元。

交易員指出，在原油成本下降及國內成品油價格上調的帶動下，獨立煉油廠利潤有所改善，促使這些獨立煉油廠尋求盡快採購伊朗原油。

美國 油價 中東戰事 伊朗

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