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大陸擬5月起限制硫酸出口 恐衝擊金屬和化肥行業

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
受中東戰事影響，全球化肥供應緊張。圖為江蘇張家港錦隆重件碼頭卸運到港的進口化肥。（新華社）
受中東戰事影響，全球化肥供應緊張。圖為江蘇張家港錦隆重件碼頭卸運到港的進口化肥。（新華社）

隨著中東戰爭引發原材料供應瓶頸，美媒報導大陸已釋放信號，擬自5月起停止硫酸出口，此舉勢必將衝擊本已承壓的金屬與化肥行業。

彭博引述知情人士報導，部分大陸硫酸生產商近期已接獲相關通知，一家大型買家也從大陸供應商處獲悉這一消息。此次限制措施將涵蓋大陸銅、鋅冶煉過程中產生的副產品硫酸。

自中東衝突爆發以來，硫酸價格持續上漲。荷莫茲海峽事實上被封鎖，阻斷了來自中東的硫磺運輸，而硫磺是石油和天然氣煉製的副產品。中東地區供應全球約三分之一的硫磺；硫磺是生產硫酸的重要原料，廣泛用於銅提取和磷肥生產。

在農作物播種旺季臨近之際，大陸此舉意在優先保障境內供應，但也將進一步收緊全球市場。供應趨緊預計將衝擊智利、剛果和尚比亞等主要銅生產國的採礦行業。

定價機構阿格斯（Argus Media）9日率先披露相關出口限制，並稱措施可能持續至2026年。大陸商務部尚未就此作出回應。

目前，智利市場價格已上漲。智利每年從大陸進口逾100萬噸硫酸。作為全球最大銅生產國，智利約五分之一的銅產量依賴硫酸參與的加工工藝。阿格斯編輯馬婁（Sarah Marlow）指出：「若限制措施持續全年，智利將面臨比當前更高的價格壓力。」

諮詢公司CRU分析師哈里森（Peter Harrisson）也說，在硫磺原料同樣緊缺的背景下，大陸供應的減少將難以被其他來源填補。

大陸商務部 石油 荷莫茲海峽

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