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大陸擬5月起限制硫酸出口 恐衝擊金屬和化肥行業
隨著中東戰爭引發原材料供應瓶頸，美媒報導大陸已釋放信號，擬自5月起停止硫酸出口，此舉勢必將衝擊本已承壓的金屬與化肥行業。
彭博引述知情人士報導，部分大陸硫酸生產商近期已接獲相關通知，一家大型買家也從大陸供應商處獲悉這一消息。此次限制措施將涵蓋大陸銅、鋅冶煉過程中產生的副產品硫酸。
自中東衝突爆發以來，硫酸價格持續上漲。荷莫茲海峽事實上被封鎖，阻斷了來自中東的硫磺運輸，而硫磺是石油和天然氣煉製的副產品。中東地區供應全球約三分之一的硫磺；硫磺是生產硫酸的重要原料，廣泛用於銅提取和磷肥生產。
在農作物播種旺季臨近之際，大陸此舉意在優先保障境內供應，但也將進一步收緊全球市場。供應趨緊預計將衝擊智利、剛果和尚比亞等主要銅生產國的採礦行業。
定價機構阿格斯（Argus Media）9日率先披露相關出口限制，並稱措施可能持續至2026年。大陸商務部尚未就此作出回應。
目前，智利市場價格已上漲。智利每年從大陸進口逾100萬噸硫酸。作為全球最大銅生產國，智利約五分之一的銅產量依賴硫酸參與的加工工藝。阿格斯編輯馬婁（Sarah Marlow）指出：「若限制措施持續全年，智利將面臨比當前更高的價格壓力。」
諮詢公司CRU分析師哈里森（Peter Harrisson）也說，在硫磺原料同樣緊缺的背景下，大陸供應的減少將難以被其他來源填補。
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