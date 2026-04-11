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陸3月PPI轉正 三年半首見 油價及大宗物資上漲是主因

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸3月生產者物價指數（PPI）終止連續41個月下跌。（中新社）
大陸3月生產者物價指數（PPI）終止連續41個月下跌。（中新社）

大陸國家統計局昨（10）日發布，大陸3月消費者物價指數（CPI）年增1%，增速較上月減少0.3個百分點，低於市場預期的年增1.1%，顯示大陸內需消費依舊不振。

大陸3月生產者物價指數（PPI）終止連續41個月下跌，由2月的下降0.9%，轉為年增0.5%，高於市場預期的年增0.4%，主因油價及大宗物資上漲，導致大陸面臨輸入性通膨的問題。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，3月因春節長假後消費需求季節性回落，CPI月降0.7%；年漲1%，繼續保持溫和上漲，但漲幅略有回落；扣除食品和能源價格的核心CPI年漲1.1%。

工業消費品價格上漲2.2%，漲幅比上月擴大1.1個百分點，影響CPI年漲約0.67個百分點。而食品中，鮮菜、牛肉、羊肉和鮮果價格漲幅在4.0%至7.8%之間，漲幅比上月均有回落，合計影響CPI年增約0.24個百分點；豬肉和雞蛋價格分別下降11.5%和3.3%，降幅比上月均有擴大，合計影響CPI年減約0.23個百分點。

董莉娟表示，受國際大宗商品價格快速上行、大陸國內部分行業供需關係改善等因素影響，PPI月漲1.0%；年漲0.5%，為連續下降41個月後首次上漲。

本月PPI增長的主要特點，一是國際輸入性因素影響國內相關行業價格上漲或降幅收窄。有色金屬礦採選業價格按年漲36.4%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲22.4%，漲幅比上月分別擴大6.2個和0.3個百分點；石油和天然氣開採業價格由上月下降12.9%轉為上漲5.2%。

二是國內部分行業供需關係改善，價格有所上行。市場競爭秩序持續優化，光伏設備及元器件製造、鋰離子電池製造價格分別上漲5.2%和2.5%。

通膨 大陸

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