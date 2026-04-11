陸車市怪象 外銷熱、內銷冷

大陸車市呈現內外需求落差擴大的現象。大陸「乘用車市場信息聯席分會」發布，2026年第1季，大陸乘用車零售銷量年減17.4%至422.6萬輛，出口則年增61.4%至183萬輛。

數據顯示，今年第1季，新能源車和燃油車在大陸的銷售表現都呈現下跌趨勢，新能源乘用車零售量年減21.1%至190.8萬輛，滲透率年減2.2個百分點至45%；燃油乘用車零售量年減14%至231.8萬輛。

大陸車市原本由新能源車拉動增長，但是面對到政府的購車減稅優惠調整、以舊換新政策補貼力道下降，以及車企因上游材料漲價難以持續「價格戰」等因素影響，車市熱度隨之降溫。專家分析，大陸零售量在第2季仍將小幅下降。

另一方面，大陸3月燃油乘用車與新能源乘用車出口量均創下歷年單月新高，新能源乘用車出口年增139.9%近35萬輛。第1季新能源乘用車出口年增123.7%至90.8萬輛。

由於美伊局勢緊張推升國際油價，帶動新能源車成本優勢上升，促使大陸車企海外訂單明顯成長。其中，比亞迪3月前三周在歐洲及紐澳的訂單較2月同期增長50%，吉利汽車同期海外訂單增幅也達30%至40%。

陸媒「財新網」報導，面對海外市場需求擴大，多家車企加大在海外市場布局力度。以近期舉辦的2026年泰國曼谷車展為例，40家參展企業中有一半是大陸車企，其中比亞迪攬下最大展位、展出超過40款車型。