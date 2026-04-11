香港發出首批穩定幣牌照 滙豐銀行、渣打合資企業率先取得

香港金管局昨（10）日宣布，根據《穩定幣條例》批出穩定幣發行人牌照予兩家機構，包括滙豐銀行及渣打合資的碇點金融科技公司，牌照於昨日生效。香港虛擬資產監管正式進入「持牌經營」新階段，這是全球首個法幣掛鈎穩定幣的全面監管框架落地。

此前金管局共收到36份申請案，原本外界預期將發出二至五張牌照。香港金管局公告，兩家持牌機構將在完成相關準備工作後，計劃於未來數月內正式開展穩定幣發行業務。

而這次獲得牌照的兩家公司，其中香港上海滙豐銀行為香港規模最大的傳統商業銀行；碇點金融科技有限公司則為金融科技企業，是由渣打銀行（香港）、香港電訊和安擬集團合組的公司。

初期業務計劃上，兩家持牌人將首先發行港元穩定幣，應用場景涵蓋跨境及本地元素、數字資產交易等。外界估計可以降低交易成本‌，港元穩定幣可讓跨境貿易成本預計降低‌30%以上‌‌。

財聯社報導，滙豐計劃藉新獲牌照於2026年下半年推出港元穩定幣。滙豐發行的穩定幣將在任何時候以優質流動性儲備資產作全額支持，並存放在獨立帳戶中，及將符合最高水平的金融犯罪合規標準，體現滙豐致力於保障數碼資產及貨幣的安全性和穩健性。

金管局總裁余偉文表示，批出穩定幣發行人牌照是香港數字資產發展的重要里程碑，監管制度提供一個有序的營運環境，讓穩定幣發行人在應用創新科技的同時，妥善保障用戶權益和管控相關風險，使香港穩定幣生態圈健康、負責任和可持續地發展。

據香港現行框架，穩定幣發行方須持有不低於流通穩定幣總價值100%的儲備資產。不論發行地點，凡涉及港元掛鈎穩定幣，均須向金管局申領牌照。

近年穩定幣在全球加速發展，美國在去年通過針對穩定幣資產的專項立法，進一步推動各司法管轄區加快建立相關規則。