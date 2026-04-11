聯想收購高階記憶體商

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

歷時逾一年後，聯想集團宣布，已完成對全球高階企業級記憶體解決方案提供商Infinidat的收購。Infinidat將併表進入聯想集團的基礎設施方案業務集團（ISG）板塊，補齊ISG在高階記憶體上的關鍵一環，完善聯想集團在存儲領域的布局。

市場估算交易金額可能達10億美元等級，儘管這筆交易的具體金額未對外披露，但聯想集團的戰略意圖已經相當清晰：透過整合Infinidat的核心技術與研發能力，徹底擺脫對外部合作夥伴的技術依賴，構建專屬的高階記憶體技術體系。

香港格隆匯分析，Infinidat高達50%以上的毛利率，將直接改善聯想基礎設施方案業務集團（ISG）的利潤結構。更重要的是，Infinidat帶來的「按需付費」的類軟體即服務（SaaS）模式，將幫助聯想從一次性的硬體銷售商，轉型為長期的數據服務提供商。

快科技報導，聯想集團表示，透過整合Infinidat，將明顯增強自身企業記憶體能力，並加快交付高可靠、高性能的數據基礎設施，以支持人工智慧、數據分析以及關鍵業務負載等場景。

隨著Infinidat交易落地，聯想集團ISG業務盈利將進一步抬升。截至2025/26第3財季，ISG收入年增31%，已接近盈虧平衡。

在4月1日的誓師大會上，聯想集團CFO鄭孝明指出，聯想集團將在中短期內實現營收千億美元，以及5%的淨利率。而此次交易，將從ISG業務板塊，做出淨利率抬升的貢獻。

Infinidat由以色列記憶體行業老兵亞奈（Moshe Yanai）於2011年創立，定位是面向關鍵任務場景的高階企業級記憶體解決方案提供商，核心產品包括InfiniBox、InfiniBox SSA、InfiniGuard和InfiniVerse。公司歷經三輪融資，投資方包括TPG及高盛集團等。財富500強中有中超過四分之一的企業都是Infinidat的用戶，涵蓋金融機構、大型醫療系統、電信商及雲服務商等關鍵領域。

人工智慧 香港 毛利率

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