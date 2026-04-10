中國民眾投資保守 儲蓄國債又遭秒殺

中國今天發行2026年第一期、第二期電子式儲蓄國債，總額人民幣600億元，儘管3年期的年利率低至1.63%，但開賣後旋遭秒殺。陸媒分析，今年有大量定存到期需要尋找投資管道，國債利率仍比定存高，且國際局勢動盪，導致部分投資者更願意選擇國債。

中國正處於高息定存到期潮，多家機構估算，今年到期規模至少在人民幣50兆元（下同，約新台幣232兆元）以上，最多達75兆元，其中超過6成在1至3月到期。

中國今天發行2026年第一期和第二期電子式儲蓄國債，第一期（3年期），規模270億元，年利率1.63%；第二期（5年期），規模330億元，年利率1.70%。

據財聯社報導，中國全民瘋搶國債的現象今天再度上演。上午8時30分，2026年儲蓄國債正式發售，再度引發搶購風潮。開賣才幾分鐘，中國多個社群媒體上，大量網友發文抱怨，剛剛準時打開銀行App準備付款，發現國債已經銷售一空，直呼「怎麼一下子就賣光了」。

報導指出，作為銷售電子國債的主力軍，中國工商銀行App顯示，其發售的國債在1分鐘就賣光；而在3月開賣的臨櫃國債，當時是1小時售罄。

為何本輪電子國債銷售如此火爆？報導引述一名全國性商業銀行人士分析稱，相比線下臨櫃，手機銀行的操作更為便捷，這是導致線上銷售更為火爆的原因之一。

他指出，目前該銀行1年期、3年期定存均在1%左右，相比定期存款、大額存單，國債的收益不但高出40個點以上，而且更為靈活，「定期存款和大額存單是到期後才會一次性付息，而國債是一年支付一次利息」。

報導並引述一名宏觀分析師指出，本輪國債的火爆有多重因素，但根本原因還是和低利率時代的資產荒有關。儘管數額有爭議，但年初大規模的定存到期是不爭的事實，大量閒置資金需要尋找投資管道。

這名分析師提到，近期國際局勢動盪、金價高位回檔、大陸股市持續調整，導致部分投資者更願意選擇收益穩定、有國家信用背書的電子國債。但客觀來看，這也反映出當前一般民眾的投資風險偏好尚未有明顯改善。