快訊

改版了！南韓電子入境卡標「中國台灣」爭議 頁面今刪出發地、目的地欄位

鄭習會落幕府跳腳 國民黨揪一點回擊賴總統：別再自欺欺人

利多消息不斷、美股電子盤反彈 台指期夜盤由黑翻紅

聽新聞
0:00 / 0:00

中國民眾投資保守 儲蓄國債又遭秒殺

中央社／ 台北10日電
人民幣示意圖。 （美聯社）
人民幣示意圖。 （美聯社）

中國今天發行2026年第一期、第二期電子式儲蓄國債，總額人民幣600億元，儘管3年期的年利率低至1.63%，但開賣後旋遭秒殺。陸媒分析，今年有大量定存到期需要尋找投資管道，國債利率仍比定存高，且國際局勢動盪，導致部分投資者更願意選擇國債。

中國正處於高息定存到期潮，多家機構估算，今年到期規模至少在人民幣50兆元（下同，約新台幣232兆元）以上，最多達75兆元，其中超過6成在1至3月到期。

中國今天發行2026年第一期和第二期電子式儲蓄國債，第一期（3年期），規模270億元，年利率1.63%；第二期（5年期），規模330億元，年利率1.70%。

據財聯社報導，中國全民瘋搶國債的現象今天再度上演。上午8時30分，2026年儲蓄國債正式發售，再度引發搶購風潮。開賣才幾分鐘，中國多個社群媒體上，大量網友發文抱怨，剛剛準時打開銀行App準備付款，發現國債已經銷售一空，直呼「怎麼一下子就賣光了」。

報導指出，作為銷售電子國債的主力軍，中國工商銀行App顯示，其發售的國債在1分鐘就賣光；而在3月開賣的臨櫃國債，當時是1小時售罄。

為何本輪電子國債銷售如此火爆？報導引述一名全國性商業銀行人士分析稱，相比線下臨櫃，手機銀行的操作更為便捷，這是導致線上銷售更為火爆的原因之一。

他指出，目前該銀行1年期、3年期定存均在1%左右，相比定期存款、大額存單，國債的收益不但高出40個點以上，而且更為靈活，「定期存款和大額存單是到期後才會一次性付息，而國債是一年支付一次利息」。

報導並引述一名宏觀分析師指出，本輪國債的火爆有多重因素，但根本原因還是和低利率時代的資產荒有關。儘管數額有爭議，但年初大規模的定存到期是不爭的事實，大量閒置資金需要尋找投資管道。

這名分析師提到，近期國際局勢動盪、金價高位回檔、大陸股市持續調整，導致部分投資者更願意選擇收益穩定、有國家信用背書的電子國債。但客觀來看，這也反映出當前一般民眾的投資風險偏好尚未有明顯改善。

人民幣 國債

延伸閱讀

中東戰火留給市場長久疤痕…投資人對美元生疑 避險資產難返戰前水準

30歲買房60歲還完！數據曝「30年還款」已成購屋新常態

「後巴菲特」時代 波克夏首發日圓債！規模2,723億日圓

房貸利率「3.8突然變成8.7」？陸銀行5年拒給客戶看合約

相關新聞

中國民眾投資保守 儲蓄國債又遭秒殺

中國今天發行2026年第一期、第二期電子式儲蓄國債，總額人民幣600億元，儘管3年期的年利率低至1.63%，但開賣後旋遭...

首批香港穩定幣牌照發了 匯豐、渣打合資企業取得

香港金管局10日宣布，金融管理專員根據《穩定幣條例》批出穩定幣發行人牌照予兩家機構：渣打合組的碇點金融科技和滙豐銀行，牌照於10日生效。意味自2025年8月《穩定幣條例》生效以來，香港虛擬資產監管正式進入「持牌經營」新階段。

聚焦新能源…中國自貿區新增內蒙 擴至23個

國務院日前印發的「中國（內蒙古）自由貿易試驗區總體方案」（以下簡稱「總體方案」）9日對外發布。至此，中國自貿試驗區擴圍至23個。「總體方案」賦予內蒙古自貿試驗區更大改革自主權；其明確了創新發展邊民互市貿易等19個方面改革創新舉措，聚焦新能源、國際貿易等產業，其中包括，將大力發展「中歐班列+」定製化班列。

世足高仿球衣 港海關在新界拆貨場檢獲萬件 險流入美洲

香港海關近期發現跨境轉運及供應香港的冒牌物品活動趨活躍，在位置較偏僻的新界拆貨場，不法分子經常於清晨開工及趕在午前完成處理冒牌貨。海關於3月9日至27日展開代號「破曉」的特別執法行動，共偵破37宗案件，檢獲約11萬件冒牌物品，估計市值約6400萬港元（約817萬美元），當中包括一萬件印有今年6月世界盃決賽周參賽足球隊隊徽及相關款式的懷疑冒牌球衣，全部寄往美洲地區，總值約400萬港元，行動中共拘捕三人涉嫌違反《商品說明條例》。

香港房產首季出現小陽春 陸客成重要支柱

據報導，今年首季，香港房產銷售量急升，中國大陸買家成為市場重要支柱。與此同時，有調查顯示，港人購房信心增強。

大陸空調「鋁代銅」爭議 台灣業者：暫無空調「鋁代銅」計畫

受到原物料上漲影響，大陸空調行業日前傳出「以鋁代銅」爭議。台北市電器公會理事長廖全平表示，由於鋁在導熱性、耐腐蝕性和機械強度等方面仍不及銅，所以台灣業者暫無空調「鋁代銅」計畫。而台灣格力電器執行長林宏吉指出，政府在進口空調把關相當嚴格，台灣消費者無須擔心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。