快訊

電力市場太旺 重電四巨頭第1季營收全面創同期新高

「3顆核彈」衝擊民進黨年底選情 楊蕙如：5縣市版圖恐下修

聽新聞
0:00 / 0:00

首批香港穩定幣牌照發了 匯豐、渣打合資企業取得

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港金管局10日宣布，金融管理專員根據《穩定幣條例》批出穩定幣發行人牌照予兩家機構：渣打合組的碇點金融科技和滙豐銀行。路透
香港金管局10日宣布，金融管理專員根據《穩定幣條例》批出穩定幣發行人牌照予兩家機構：渣打合組的碇點金融科技和滙豐銀行。路透

香港金管局10日宣布，金融管理專員根據《穩定幣條例》批出穩定幣發行人牌照予兩家機構：渣打合組的碇點金融科技和滙豐銀行，牌照於10日生效。意味自2025年8月《穩定幣條例》生效以來，香港虛擬資產監管正式進入「持牌經營」新階段。

據香港金管局公告，兩家持牌機構將在完成相關準備工作後，計劃於未來數月內正式開展穩定幣發行業務。

而這次獲得牌照的兩家公司，其中香港上海匯豐銀行為香港規模最大的傳統商業銀行之一；碇點金融科技有限公司則為金融科技企業，是由渣打銀行（香港）、香港電訊和安擬集團合組的公司。

初期業務計劃上，兩家持牌人將首先發行港元穩定幣，應用場景涵蓋跨境及本地元素、數字資產交易等。在業務發展上，將視商業考量、市場情況及國際監管發展，擴展合作夥伴網絡、應用場景、業務所覆蓋地域等。

財聯社報導，匯豐計劃藉新獲牌照於2026年下半年推出港元穩定幣。匯豐發行的穩定幣將在任何時候以優質流動性儲備資產作全額支持，並存放在獨立帳戶中，及將符合最高水平的金融犯罪合規標準，體現匯豐致力於保障數碼資產及貨幣的安全性和穩健性。

金管局總裁余偉文表示，批出穩定幣發行人牌照是香港數字資產發展的重要里程碑。監管制度提供一個有序的營運環境，讓穩定幣發行人在應用創新科技的同時，妥善保障用戶權益和管控相關風險，使香港穩定幣生態圈健康、負責任和可持續地發展。

據香港現行框架，穩定幣發行方須持有不低於流通穩定幣總價值100%的儲備資產。不論發行地點，凡涉及港元掛鈎穩定幣，均須向金管局申領牌照。相關穩定幣發行許可制度由金管局監管，規則已於去年正式生效，早於此次發牌落地。

近年穩定幣在全球加速發展，美國在去年通過針對穩定幣資產的專項立法，進一步推動各司法管轄區加快建立相關規則。

博通諮詢金融業資深分析師王蓬博分析，從後續跨境業務佈局來看，對香港本地持牌機構而言，持牌穩定幣將成為跨境支付、結算的合規工具，依託現有網絡快速推進場景落地，進一步提升跨境資金流轉效率。對大陸國內機構而言，機構需在嚴格遵守監管要求、完成沙盒驗證、通過風險評估的前提下，或逐步探索合規場景下的業務銜接，整體以「穩」為主。

香港 匯豐 渣打銀行

延伸閱讀

香港首度發放穩定幣牌照 匯豐銀行和碇點科技獲得

奧丁丁攜手Visa擴大合作 簽帳金融卡直接入金購買USDC穩定幣時代來臨

不只美國兆元退休金有望挹注數位資產 00909成分股全新營收模式浮現

政院拍板《虛擬資產服務法》草案 發行穩定幣 跨出關鍵一步

相關新聞

首批香港穩定幣牌照發了 匯豐、渣打合資企業取得

香港金管局10日宣布，金融管理專員根據《穩定幣條例》批出穩定幣發行人牌照予兩家機構：渣打合組的碇點金融科技和滙豐銀行，牌照於10日生效。意味自2025年8月《穩定幣條例》生效以來，香港虛擬資產監管正式進入「持牌經營」新階段。

聚焦新能源…中國自貿區新增內蒙 擴至23個

國務院日前印發的「中國（內蒙古）自由貿易試驗區總體方案」（以下簡稱「總體方案」）9日對外發布。至此，中國自貿試驗區擴圍至23個。「總體方案」賦予內蒙古自貿試驗區更大改革自主權；其明確了創新發展邊民互市貿易等19個方面改革創新舉措，聚焦新能源、國際貿易等產業，其中包括，將大力發展「中歐班列+」定製化班列。

世足高仿球衣 港海關在新界拆貨場檢獲萬件 險流入美洲

香港海關近期發現跨境轉運及供應香港的冒牌物品活動趨活躍，在位置較偏僻的新界拆貨場，不法分子經常於清晨開工及趕在午前完成處理冒牌貨。海關於3月9日至27日展開代號「破曉」的特別執法行動，共偵破37宗案件，檢獲約11萬件冒牌物品，估計市值約6400萬港元（約817萬美元），當中包括一萬件印有今年6月世界盃決賽周參賽足球隊隊徽及相關款式的懷疑冒牌球衣，全部寄往美洲地區，總值約400萬港元，行動中共拘捕三人涉嫌違反《商品說明條例》。

香港房產首季出現小陽春 陸客成重要支柱

據報導，今年首季，香港房產銷售量急升，中國大陸買家成為市場重要支柱。與此同時，有調查顯示，港人購房信心增強。

大陸空調「鋁代銅」爭議 台灣業者：暫無空調「鋁代銅」計畫

受到原物料上漲影響，大陸空調行業日前傳出「以鋁代銅」爭議。台北市電器公會理事長廖全平表示，由於鋁在導熱性、耐腐蝕性和機械強度等方面仍不及銅，所以台灣業者暫無空調「鋁代銅」計畫。而台灣格力電器執行長林宏吉指出，政府在進口空調把關相當嚴格，台灣消費者無須擔心。

中國網路平台整治AI生成式內容 微信批量刪除

生成式AI在中國引發亂象，據中國媒體報導，微信、抖音、今日頭條等網路平台近日出手整治生成式AI內容。微信明確規定，不得利...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。