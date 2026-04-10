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香港首度發放穩定幣牌照 匯豐銀行和碇點科技獲得

中央社／ 香港10日電

香港當局籌畫已久的穩定幣終於有結果，金融管理局今天宣布發出兩個發行人牌照，獲得牌照的是香港上海滙豐銀行有限公司和碇點金融科技有限公司，牌照即日生效。

香港金管局表示，根據持牌人的業務計畫，待相關準備工作完成後，他們將於未來數月內展開業務。

金管局總裁余偉文說，批出穩定幣發行人牌照是香港數位資產發展的重要里程碑。

他說，期待發行人按計畫展開業務，在管控好風險的同時，積極開拓發展空間，推廣合規穩定幣的應用，解決金融和經濟活動中的痛點，為市民和企業創造價值，推動香港數位資產的健康發展。

港府多年前提出發展穩定幣，去年5月，立法會通過了穩定幣條例草案，內容涉及穩定幣發行人發牌制度等，相關條例於同年8月1日生效。

曾有媒體報導，截至去年9月，金融管理局收到36家機構提交穩定幣牌照申請，包括銀行、科技企業、證券或資產管理以及投資公司、電商、支付機構、初創企業等。

報導說，香港和美國目前是全球通過發展穩定幣法案的地區和國家，外界對兩地發展穩定幣的目的有許多猜測，而北京當局對港府發展穩定幣的態度，也成為關注焦點。

曾有分析表示，北京方面對香港發展穩定幣的興趣日增，穩定幣將會是中美貨幣戰的下一個主戰場。

但去年有港媒報導，北京當局對穩定幣、加密貨幣的政策風向有變，多家央企和中資銀行在香港的機構可能暫時不申請穩定幣經營牌照，相關報導其後遭下架。

去年7月，香港財經事務及庫務局長許正宇接受媒體訪問時說，香港發展穩定幣的主要出發點是希望解決實體經濟當中涉及跨境支付的痛點，例如在本幣風險較高的地區或國家，若能將穩定幣用作跨境支付工具，可以提高資金流轉效率，以及節省交易成本。

金融科技 港府 香港

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