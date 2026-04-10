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香港房產首季出現小陽春 陸客成重要支柱

中央社／ 香港10日電

據報導，今年首季，香港房產銷售量急升，中國大陸買家成為市場重要支柱。與此同時，有調查顯示，港人購房信心增強。

大陸界面新聞今天在報導中引述中原地產統計資料顯示，今年首季，香港一手私人住宅有5373宗買賣登記，涉及總金額港幣628億元（約新台幣2512億元），較去年同期分別急升38%及94%。

據報導，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，目前香港房價已從去年3月的低位反彈超過一成，買家普遍抱持「遲買會貴」的心理，加上「大手客」掃貨潮，讓市場急速升溫，提早引發強勁的「小陽春」。

報導表示，香港房價近期上升，背後原因涉及政府政策、金融與資產配置等因素，比如在政策層面，港府於2024年初「撤辣」，即取消徵收購房的額外稅額。

更為關鍵的是，近年來香港各項人才引進計畫成效顯著，過去3年各項人才輸入計畫接獲近60萬宗申請，當中超過41萬宗獲批，這些新來港人才不僅支撐租賃市場，更是購房的潛在生力軍。

報導引述香港中原地產的統計顯示，去年本地超過1萬3500宗的房產買家，其名稱是以普通話拼音─即大陸買家，且連續兩年突破萬宗大關。進入2026年，這一趨勢有增無減。

報導認為，人才輸入計畫是大陸客流入香港房市的核心驅動力；過去3年，各項人才計畫共批出的超41萬宗申請中，約有30萬來自大陸，這些專才來港後，通常「先租後買」，成為當前香港房市最堅實的增量需求來源。

報導表示，整體來看，大陸買家已從過去的「突擊隊」變為「常駐軍」，成為香港房市不可或缺的力量。

另外，香港經濟日報今天報導，根據城市大學決策分析及營運學系統計諮詢中心的調查，今年首季，香港消費信心指數為88.9，較去年同期上升6%；在單項購房指數上，消費者的信心指數為83.6，較上季上升9.6%。

結果顯示，香港消費者的購房信心增強。

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