大陸空調「鋁代銅」爭議 台灣業者：暫無空調「鋁代銅」計畫

受到原物料上漲影響，大陸空調行業日前傳出「以鋁代銅」爭議。台北市電器公會理事長廖全平表示，由於鋁在導熱性、耐腐蝕性和機械強度等方面仍不及銅，所以台灣業者暫無空調「鋁代銅」計畫。而台灣格力電器執行長林宏吉指出，政府在進口空調把關相當嚴格，台灣消費者無須擔心。

隨著AI革命與能源轉型加速推進，銅價近期飆升至歷史新高後又墜落，一度成為繼黃金之後備受關注的貴金屬。

廖全平坦言，近期中東戰火造成石油、塑膠、金屬飆漲2至3成，不僅原物料漲，連包材、運費也在飆漲，「家電調漲壓力已達臨界點，預期今年5、6月就會調漲價格。」因此這次電器展特別協調各大品牌全力抗漲，並加碼年度最大折扣。

至於大陸空調行業日前傳出「以鋁代銅」爭議，廖全平進一步分析，台灣的氣候較潮濕，而鋁在導熱性、耐腐蝕性和機械強度等方面仍不及銅，所以台灣業者暫無空調「鋁代銅」計畫。林宏吉則指出，政府在進口空調把關相當嚴格，台灣消費者無須擔心。

所謂空調行業的「鋁代銅」應用，指的是在空調等產品中，在特定條件下，研究以鋁替代銅材料的技術路線。遠因與近年來銅等大宗原材料價格持續上漲，以及大陸「貧銅富鋁」的資源結構背景相關。

2024年起，中國家用電器研究院牽頭成立空調鋁強化應用研究工作組，並在隨後發布「空調鋁強化應用研究工作組自律公約」，推動相關技術研究與行業協同。

在2025 年中國家電科技年會上，包括美的、海爾、海信、TCL、奧克斯、小米等主要空調廠商，聯合發布「房間空調器用鋁管翅式熱交換器生產線建設規範」等團體標準，並共同簽署「空調鋁強化應用研究工作組自律公約」。

格力電器在2025年12月23日於互動平台表示，公司暫時沒有「鋁代銅」計畫。並指出銅是空調的核心原材料，占空調成本的20%左右，儘管同等情況下，鋁材成本約為銅材的十二分之一，價格約為四分之一，密度約為三分之一，但在熔點、熱傳導係數、電阻率、耐腐蝕等參數及長期可靠性等方面與銅存在較大差距。

在性能、品質和可靠性不能完全保證的情況下，格力電器暫時沒有「鋁代銅」計畫；但公司會重視「鋁代銅」技術研究，將持續關注行業動態。

到了2026年3月，美的、海爾、格力 等龍頭企業在交付的量產機型中，仍然堅守純銅管配置。