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中國網路平台整治AI生成式內容 微信批量刪除

中央社／ 台北10日電
社交平台上出現愈來愈多由網友製作的AI短劇。（取材自小紅書）
社交平台上出現愈來愈多由網友製作的AI短劇。（取材自小紅書）

生成式AI在中國引發亂象，據中國媒體報導，微信抖音、今日頭條等網路平台近日出手整治生成式AI內容。微信明確規定，不得利用AI等方式替代真人創作，一經發現，將視違規程度對帳號採取相應處理措施。近日一些微信公眾號文章被批量刪除。

據第一財經9日報導，近日一些微信公眾號文章被批量刪除。微信團隊證實，近期平台關注到利用自動化工具替代真人創作的行為，「微信公眾平台運營規範」再次明確指出，公眾號和服務號不得利用AI、腳本、接口或其他自動化方式替代真人完成內容創作、發布等流程，也不得傳播、推廣此類自動化創作的教程或服務。一經發現，平台將視違規程度對相關帳號採取相應處理措施。

微信近日也更新了上述規範，明確了違規內容包括脫離真實創作者表達，利用人工智慧等方式生成、改寫、拼接或搬運內容的行為，以及通過腳本、程式託管等自動化方式批量、連續發布內容的行為。

此前微信已制訂「微信公眾號和服務號推薦運營規範」，主要整治低創作度內容，如由AI生成的內容占比顯著高於人工創作部分，且並沒有聲明是AI輔助創作，或使用新技術生成含事實錯誤、誇大表述、虛構數據的內容等。

報導表示，除了微信公眾號，近期也有其他平台整治AI生成內容。如今年3月抖音表示，今年以來針對AI生成色情低俗類違規行為已處置4.2萬條內容，並對1.4萬個帳號處以限制推薦、禁言、封禁等不同程度的處罰。

今日頭條表示，去年對持續發布低質AI內容的作者實施流量打壓甚至禁言處罰，全年處置低質AI生成內容超260萬條。

紅果短劇本月早些時候，針對平台熱門AI古風短劇「桃花簪」涉嫌肖像權侵權事件作出處罰。第一季該平台下架了違反平台治理規範的漫劇1718部，其中針對近期AI短劇素材違規情況，已依規處置違規作品670部。

微信 抖音

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