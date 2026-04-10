陸3月CPI年增速回落至1% PPI終止連41個月下跌轉漲

大陸國家統計局10日發布，大陸3月居民消費價格指數（CPI）按年增長1%，增速較上月減少0.3個百分點，低於市場預期的年增1.1%；工業生產者出廠價格指數（PPI）終止連續41個月下跌，由2月的下降0.9%，轉為按年增0.5%，高於市場預期的增0.4%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，3月，因春節長假後消費需求季節性回落，CPI按月下降0.7%；按年上漲1.0%，繼續保持溫和上漲，但漲幅略有回落；扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.1%。

其中，工業消費品價格上漲2.2%，漲幅比上月擴大1.1個百分點，影響CPI同比上漲約0.67個百分點。而食品中，鮮菜、牛肉、羊肉和鮮果價格漲幅在4.0%至7.8%之間，漲幅比上月均有回落，合計影響CPI年增約0.24個百分點；豬肉和雞蛋價格分別下降11.5%和3.3%，降幅比上月均有擴大，合計影響CPI年減約0.23個百分點。

董莉娟表示，受國際大宗商品價格快速上行、國內部分行業供需關係改善等因素影響，PPI按月上漲1.0%；按年上漲0.5%，為連續下降41個月後首次上漲。

本月PPI增長的主要特點，一是國際輸入性因素影響國內相關行業價格上漲或降幅收窄。有色金屬礦採選業價格按年漲36.4%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲22.4%，漲幅比上月分別擴大6.2個和0.3個百分點；石油和天然氣開採業價格由上月下降12.9%轉為上漲5.2%。

二是國內部分行業供需關係改善，價格有所上行。市場競爭秩序持續優化，光伏設備及元器件製造、鋰離子電池製造價格分別上漲5.2%和2.5%。