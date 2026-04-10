陸四部門再度召開動力及儲能電池座談會 指示不得內卷式競爭

大陸工信部、市場監管總局等四部門9日聯合召開動力及儲能電池行業企業座談會，多個行業協會與16家企業代表出席會議。會議指示，要深刻認識治理「內卷式」競爭的重要性和緊迫性，堅決抵制不合理、不正當競爭行為。會議還討論了行業非理性競爭負面行為清單。

據大陸工信部網站消息，9日，工信部、國家發改委、市場監管總局、國家能源局相關司局聯合召開動力及儲能電池行業企業座談會，部署規範產業競爭秩序相關工作。

會議強調，要深入貫徹落實中共總書記習近平關於治理鋰電池行業「內卷式」競爭的重要指示批示精神，認真落實黨中央、國務院決策部署，深刻認識治理「內卷式」競爭的重要性和緊迫性，堅決抵制不合理、不正當競爭行為，維護健康有序市場環境。

會議要求，鞏固深化規範產業競爭秩序工作成效，發揮部門協同工作機制作用，持續深入推進產能預警調控、規範價格競爭、壓縮供應商帳期、加強產品質量監管、打擊知識產權侵權、治理「內卷外化」等工作，並對地方招商引資行為予以規範引導，統籌推動產業高質量發展。

大陸工信部表示，會議還討論了動力和儲能電池行業非理性競爭負面行為清單。

據官方發布，中國汽車動力電池產業創新聯盟、中國電池工業協會、中國化學與物理電源行業協會、中關村儲能產業技術聯盟以及16家重點動力和儲能電池企業等單位負責人與會。

陸媒界面新聞指出，這已經是今年以來上述四部門第二次召開相關會議。今年1月7日，四部門就曾聯合召開動力和儲能電池行業座談會，研究部署進一步規範動力和儲能電池產業競爭秩序工作。

報導認為，如此頻繁的會議背後，是近年來動力和儲能電池行業發展失序、企業增收不增利的發展困境，而問題主要癥結點在於供需嚴重錯配、產品高度同質化和競爭手段單一。

2025年，大陸全國動力及儲能電池‌規劃產能逼近5000GWh，產能利用率卻不到40%，遠遠小於80%的合理區間，此外，主流企業普遍採用磷酸鐵鋰或三元材料，缺乏創新，這些進而導致近兩年行業陷入激烈價格戰。