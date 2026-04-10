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聚焦新能源…中國自貿區新增內蒙 擴至23個

世界日報／ 中國新聞組／北京10日電

國務院日前印發的「中國（內蒙古）自由貿易試驗區總體方案」（以下簡稱「總體方案」）9日對外發布。至此，中國自貿試驗區擴圍至23個。「總體方案」賦予內蒙古自貿試驗區更大改革自主權；其明確了創新發展邊民互市貿易等19個方面改革創新舉措，聚焦新能源、國際貿易等產業，其中包括，將大力發展「中歐班列+」定製化班列。

文匯報報導，「總體方案」共有7項19條主要任務和措施，包括打造聯通內外的重要貿易節點、提升雙向投資合作質效、暢通向北開放國際大通道、構建具有特色優勢的現代化產業體系、營造一流科技創新生態、深化對內對外全方位合作、打造要素融匯融通的開放平台等。

「總體方案」提到，加快落實「五大任務」，以制度創新為核心，以可複製可推廣為基本要求，因地制宜發揮內蒙古「內聯八省近京畿、外接俄蒙通歐亞」的區位優勢，深入參與共建「一帶一路」和中蒙俄經濟走廊建設，著力打造聯通內外、輻射周邊的信息交流中心、交通物流中心、要素資源配置中心、重點領域科技創新中心和產業合作中心，建設沿邊內陸開發開放戰略高地和服務保障全國高質量發展示範區域，打造穩邊固邊、經略周邊、服務全國的戰略支點。

「總體方案」還將賦予自貿試驗區更大改革自主權，鼓勵先行先試，在更廣領域、更深層次開展首創性、集成式、差別化探索。

中國（內蒙古）自由貿易試驗區的實施範圍為119.74平方公里，涵蓋三個片區：呼和浩特片區、滿洲里片區和二連浩特片區。其中，呼和浩特片區重點發展新能源、新材料、生物醫藥、新一代信息技術等戰略性新興產業及綠色農畜產品加工、乳業等特色產業；二連浩特片區設定的主要功能定位，就是重點發國際貿易、國際物流、跨境旅遊、國際醫療等特色產業，打造中蒙俄經濟走廊的重要樞紐、與周邊國家友好合作的示範樣板。

滿洲里片區重點發展進口資源落地加工、跨境旅遊、跨境金融、口岸服務等特色產業，打造輻射東北亞和歐洲的重要窗口、中俄蒙開放合作的重要平台。

內蒙古 能源

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