中歐班列到發數量 創新高

青島海關八日發佈消息稱，今年一季度，中國—上海合作組織地方經貿合作示範區（簡稱「上合示範區」）累計到發中歐班列二五三列，同比增長百分之二點四三，運送貨物總重量超十七萬噸，中歐班列到發數量和貨運量均創歷史同期新高。

截至目前，上合示範區已常態化開行二十二條國際班列線路，通達二十三個上合組織和共建「一帶一路」國家的五十四個城市。據介紹，為服務上合示範區高質量發展需求，保障班列高效運行，膠州海關創新「上合快通」海關監管模式，實現上合示範區海運貨物「碼頭直提、公路直轉、鐵路直發」，每票過境貨物待港時間平均縮短一點五天。

上合示範區依托多式聯運交通樞紐，發揮「海陸空鐵」四港聯動優勢，暢通進出口貿易物流通道。今年以來，該示範區持續推進上合國際樞紐港建設，開通第五條ＴＩＲ國際公路運輸線路，並推動中國首票「ＴＩＲ+保稅」跨境電商進口業務正式落地。

上合示範區管委會副主任付忠華說，該示範區將進一步發揮國際合作平台優勢，不斷提升物流樞紐開放能級，建設通道+樞紐+網絡生態體系，助推上合組織和共建一帶一路國家間投資合作和經貿往來。