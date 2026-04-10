廣州專業市場蓬勃 加快國際化

電源設備廠中恒電氣8日公告，公司股東與寧德時代簽署《戰略投資合作框架協議》，寧德時代擬以約41億元（約新台幣179億元）對中恒科技投資進行增資，雙方將圍繞綠色ICT基礎設施、交通電動化、新型電力系統（算電協同）等領域開展戰略合作。寧德時代鎖定「算電協同」，指向了AI時代能源與算力基礎設施的深度融合，也展現行業競爭正從產品轉向生態。

2026-04-09 19:12