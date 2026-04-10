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廣州專業市場蓬勃 加快國際化

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣州全市現有專業市場五○八家，年交易總額超一點五萬億元（人民幣，下同），一大批專業市場已成為外商常駐經營、全球採購的首選地。廣州市政府八日發佈相關行動方案，提出要加快專業市場國際化。 　　

中新社報導，廣州市副市長胡浩表示，廣州全市現有專業市場五○八家，經營面積超一千五百萬平方米，匯聚商戶約十六萬家，直接與間接帶動就業一百八十一萬人；擁有五個千億級市場集群和十二個百億級市場集群。其中，中大商圈是全球規模最大的紡織面輔料中心，花都獅嶺皮革占據歐美市場超百分之五十份額，番禺珠寶占全球市場百分之三十、港澳市場百分之七十份額。

目前廣州近三成專業市場開展外貿服務。二○二五年，全市專業市場接待境外採購商超二千萬人次，市場採購出口一○九點五億元。

根據八日發佈的「廣州市加快推動專業市場轉型升級高質量發展行動方案（二○二六—二○二八年）」，廣州將錨定國際化等六大方向，推動專業市場實現三個轉變，即：運營主體從「租賃方」向「產業賦能平台」轉變、市場環境從「純交易市場」向城市「新地標」蝶變、發展模式從「產品內銷」向「品牌出海」升級。

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