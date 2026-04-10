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陸廣告業年收 首突破2萬億元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國國家市場監督管理總局七日公布，二○二五年全國事業單位和規模以上企業廣告業務收入首次突破二萬億元（人民幣 ，下同），達二○五○二點一億元，比二○二○年收入規模實現翻一番，年均增長率百分之十六點八。

中通社報導，市場監管總局發布數據顯示，數智技術成為產業增長核心引擎，互聯網廣告業務收入一三五七四點三億元，比上年增長百分之三十四點六，在廣告業務收入中所佔的比重達到百分之六十六點二。從廣告發布環節看，互聯網廣告發布收入一二五一八點四億元，佔各類媒介廣告發布收入的比重增長至百分之八十九點一。

數據顯示，廣告業務收入一億元以上的經營主體超過一千四百戶，利稅總額穩步增長。頭部互聯網平台廣告業務收入增速超過百分之三十六點一，成為帶動行業發展的重要力量，經營主體規模效益同步提升。數據還顯示，東中西部梯次發展更加平衡，全國十九個省份廣告業務收入均超過一百億元﹔其中，北京、上海廣東和浙江四省市收入合計一四○四一點八億元，佔全國的百分之六十八點五。

市場監管總局相關負責人說，中國廣告產業保持快速發展，反映了企業預期向好和市場消費信心，為構建現代化產業體系提供了支撐。

廣東 上海 互聯網

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