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落地深圳 大灣區最大車網互動超充站 投運
南方電網深圳供電局八日發佈消息稱，南方電網深圳光明虹橋公園超充示範站（下稱「超充站」）一期已投運，該超充站配備二十三台Ｖ二Ｇ（車網互動）充電樁，覆蓋三十七個車位，是目前粵港澳大灣區規模最大的車網互動超充示範站。
中新社報導，南方電網深圳光明供電局工程部副主管林超表示，目前投運的二十三台充電樁為新能源車主提供了多層次補能體系。該超充站整站資源已接入深圳虛擬電廠管理中心，站點單次最大放電功率達到二七七○千瓦。
該超充站一期投運的二十三台充電樁中，一台為具備最大功率一千千瓦充放電能力的兆瓦級超充樁，最快五分鐘可補四百公里續航；六台六百千瓦超充樁，充電速度最快「一秒一公里」。
該超充站集中國首座二十千伏預裝式「電力魔方」配電房、中國首台全液冷乘用車單槍兆瓦級Ｖ二Ｇ樁、中國首個面向超充場景鈉離子電池儲能裝置在內的三項首創成果。
此外，該超充站車棚還鋪設約六百平方米的光伏板，年發電量約十四萬度。光伏、儲能與充電樁通過直流直連，構建起「光儲直柔」微電網。
他說，該項目率先在深圳市光明區打造「園能共融」示範樣板，實現充電基礎設施與城市公共景觀和諧共生。未來虹橋公園超充站二期投運後，場站將能為六十一輛車同時充放電。
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