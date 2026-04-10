產業扎根…陸新能源車 泰國深耕有成

中國新能源汽車企業加速在泰國佈局，經歷從「產品出口」到「產業落地」的升級，在傳統燃油車市場規模整體下滑背景下，泰國對中國品牌的新能源汽車需求隨之提升。

新華社報導，在剛剛結束的第四十七屆曼谷國際車展上，中國電動汽車品牌表現亮眼，成為泰國消費者追逐目標，一改此前泰國汽車市場日本品牌汽車最受歡迎的局面。

這變化背後，是中國車企由「產品出海」向「產業出海」的轉變。首次亮相曼谷車展的東風風行正加速在泰戰略佈局。東風柳汽進出口公司副總經理謝家勝表示，得益於泰國新能源汽車鼓勵政策以及年輕消費群體接受度提升，企業不僅推出針對本地市場需求的車型，還同步完善服務網絡和配件供應體系，提升整體競爭力。

作為東南亞重要汽車生產國，泰國既是中國新能源汽車出海的重要一站，也是中國車企佈局東南亞、拓展右舵汽車市場的重要基地。泰國工業聯合會數據顯示，二○二五年泰國電動汽車銷量超過十二萬輛，佔汽車總銷量近百分之二十，同比增長超過百分之八十。

廣汽旗下三款車型已實現本地生產，整車本地化率持續提升，電池、電機等核心零部件逐步實現本土製造。與此同時，廣汽還加快充電網絡、電池服務等配套體系建設，已佈局超過一百六十個充電站和二百六十多個快充樁，逐步構建覆蓋用車全周期的服務生態。

截至目前，已有七家中國車企在泰國投資建廠，累計投資超過三十億美元。隨著產業佈局加快，人才需求也隨之增長。比亞迪、上汽、廣汽等企業已與泰國高校合作共建實訓基地，推動產教融合發展。

位於泰國北曼谷蒙固國王理工大學的電動汽車培訓中心由比亞迪與校方合作建立，為新能源汽車領域的技術學習與實踐提供支持。據該校助理教授佔集·炎乍杜拉帕介紹，相關課程主要面向機械製造、電氣自動化等專業的學生。

過去兩年，已有上千名學生在此接受培訓，其中超過一半進入汽車相關行業工作。除在校學生外，培訓對象還包括汽車行業在職人員。

分析人士認為，隨著產業鏈佈局和人才培養體系不斷完善，中國新能源汽車企業在泰國正轉向產業深耕，它們有望成為推動區域新能源汽車產業發展的重要力量。