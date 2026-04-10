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華為新 AI 眼鏡來了

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
華為。（路透）
華為。（路透）

華為終端BG CEO何剛近日在微博發布新品預告，曬出華為AI眼鏡的實拍照片，正式宣告這款新品即將登場。

此前消息顯示，這款AI眼鏡有望在4月和華為Pura 90系列、闊折疊二代一同發布。供應鏈訊息透露，這款新一代AI眼鏡的出貨目標設定在40至50萬台。

據何剛微博，他用「亮點自尋、敬請期待」作為文案，畫面中，何剛雙手托著玩偶，顯示第一視角，而水印顯示拍攝設備是華為AI眼鏡。意味戴上華為AI眼鏡，拍照可以徹底解放雙手。且該照片分辨率高達4096x3072，超越傳統4K，上下視野更寬。

藍鯨科技報導，華為新款AI眼鏡的轉軸模組，將採用A股上市公司裕同科技旗下華研新材料方案。據透露，該轉軸模組為按華為專屬需求定制的非通用公版設計。

事實上，市場已流傳華為AI眼鏡即將上市消息，綜合爆料訊息，這款AI眼鏡定位輕量化智能穿戴設備，預計提供流光銀、鈦銀灰、摩登黑三種配色；功能上，支持拍照、錄制視頻、音頻播放與同聲傳譯。

內部配件上，內置三塊鋰電池，保證續航同時，保持輕量化機身；軟體則使用鴻蒙OS系統，華為AI眼鏡可以和手機、平板等設備無縫協同。

微博 華研 華為

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