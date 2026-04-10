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上海打造「人工智慧發電廠」

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

在AI算力競賽下，上海正籌劃擴大算力基礎設施，明確將圍繞浦東、金山、松江、臨港和青浦等重點區域，積極部署智慧算力、提升集群規模，也就是打造所謂的「AI發電廠」。

AI發電廠並非傳統意義上燃燒燃料發電的電廠，而是指將人工智慧（AI）算力中心或資料中心類比為「發電廠」，它生產的是智慧，而非電力。

預計到2027年，上海算力規模將提升至20萬PFLOPS（每秒千兆次浮點運算）。

根據今年1月披露的數據，上海算力規模已突破12萬PFLOPS。

算力成了當前AI成敗關鍵，近期上海、粵港澳大灣區都積極建設「萬卡集群」，意指透過高速網路與軟硬體系統，將一萬張甚至數量更多的GPU（圖形處理器）連接，形成統一調度的計算中樞，可以將其視為「AI領域的發電廠」。大陸國內目前已建成42個「萬卡集群」，數量位居全球前列。

界面新聞報導，上海松江智算中心的投資方智算科技總經理孫躍表示，上海有諸多垂類AI（針對特定行業或專業領域深度優化的AI系統）應用，需要就近布局算力資源，從而快速響應這些任務的需求，達到降低網路延時等效果。

大陸 金山 人工智慧

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