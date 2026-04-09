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中東局勢不穩 中遠海運：暫未考慮恢復荷莫茲海峽通行

中央社／ 台北9日電
圖為一艘貨船3月11日於波斯灣、鄰近荷莫茲海峽。示意圖。路透
圖為一艘貨船3月11日於波斯灣、鄰近荷莫茲海峽。示意圖。路透

美伊宣布暫時停火兩週且將在巴基斯坦展開談判，航運巨頭中國遠洋海運集團（COSCO）旗下的上市公司今天表示，鑑於中東地區局勢的不確定性，目前暫未考慮恢復荷莫茲海峽通行。

據陸媒澎湃新聞，中遠海運控股公司9日以網路互動形式召開2025年度業績說明會。

中遠海控表示，目前，全球貨櫃航運市場仍有部分船公司暫未恢復中東航線訂艙。為了滿足廣大客戶對該流向的貨運需求，3月25日公司更新了中東地區服務，經多式聯運轉運方式，恢復遠東至中東地區阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、巴林、卡達、科威特、伊拉克、阿曼等國家的新訂艙業務（普通貨櫃）。

中遠海控指出，目前，市場整體需求正在逐步恢復。但鑑於中東地區局勢的不確定性，上述新訂艙業務的安排以及實際的運輸可能會有變動。目前，公司暫未考慮恢復荷莫茲海峽通行。同時，會持續關注中東地區事態發展，並透過官方網站及客服管道及時向客戶更新後續進展。

中遠海運是中國排名第1的航運集團。據官網簡介，截至2024年，中遠海運經營船隊綜合運力1.3億載重噸/1535艘，排名世界第1。其中，貨櫃船隊規模338.8萬TEU/542艘，居世界前列；散裝船隊運力4982.6萬載重噸/468艘，油、氣船隊運力3280萬載重噸251艘，雜貨特種船隊788.3萬載重噸/207艘，均居世界第1。

荷莫茲海峽 中東

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