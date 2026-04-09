遏制低價競爭 大陸互聯網平台價格行為規則4月10日上路

人民網和荔枝新聞報導，在2021年4月，江蘇無錫的王先生打算用自己的一套房屋抵押貸款，諮詢了多家銀行後，最後選擇了常熟農商銀行。當時的利率說好是3.8%，繳交了5年後，突然變成了8.7%。

2026-04-09 18:09