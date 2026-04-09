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遏制低價競爭 大陸互聯網平台價格行為規則4月10日上路

中央社／ 上海9日電

中國市場監管總局今天宣布，「互聯網平台價格行為規則」從4月10日起正式實施，要求網路平台企業補貼行為符合規範，遏制惡性價格競爭，形成良性競爭市場秩序。

中國市場監管總局官網今天宣布，「互聯網平台價格行為規則」將從明天起正式實施，中國市場監管總局、國家發展改革委、國家網信辦在8日召開聯合指導會議，要求各個網路平台企業落實要求、善盡責任，規範價格競爭行為。

這場會議提出3項重點。首先，網路平台企業要確實規範補貼行為，遏制惡性價格競爭，不得虛假、誇大宣傳補貼金額和力道。

其次，網路平台企業要充分尊重平台內經營者的自主定價權，嚴禁干預定價行為，不得強制或變相強制平台內經營者參加促銷活動與承擔費用。

第3，網路平台企業要堅守誠信經營底線，全力維護消費者合法權益，不得收取任何未予標明的費用，不得實施虛假促銷、價格欺詐等行為。

中國市場監管總局強調，將貫徹落實黨中央、國務院決策部署，持續強化價格競爭監管，深入整治「內捲式」競爭（無效的過度競爭），致力於維護公平競爭的市場環境，推動形成良性競爭市場秩序。

中國多個行業陷入內捲式競爭環境，網路平台企業大打外賣補貼戰被視為惡性競爭例子。「互聯網平台價格行為規則」在去年12月正式公告，內容對於價格競爭秩序、經營者自主定價權、消費者權益、經營者價格競爭行為等部分加以細化規範。

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