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第1季衰退17%！大陸車市「內冷外熱」 出口飆升61%
中國汽車市場今年呈現內冷外熱，主流小客車第1季零售422.6萬輛，比去年同期衰退17.4%，銷量大減89萬輛。海外市場則持續暢旺，第1季出口183萬輛，大幅成長61.4%。
中國汽車流通協會汽車市場研究分會（乘聯分會）今天公布3月份全國乘用車（小客車）市場分析報告。
報告顯示，中國小客車市場3月零售164.8萬輛，年減15%；今年第1季累計零售422.6萬輛，年減17.4%。相形之下，去年第1季小客車零售511.7萬輛，當時成長6%。
中國海外車市開年迄今持續暢旺。根據乘聯分會資料，3月小客車出口69.5萬輛，比去年同期大增74.3%；今年第1季出口183萬輛，年增61.4%。
報告並顯示，中國小客車第1季產量為574.2萬輛，也比去年同期減少9.1%，反映車企對市場持保守謹慎態度。
中國乘聯分會分析稱，由於市場因素與財稅政策調整影響較為複雜，中國車市近幾年銷量「前低後高」特徵較明顯。受春節較晚因素等干擾，第1季小客車的國內零售下降屬於財稅政策適應期與春節前後市場恢復期疊加的影響。
報告提到，2014年9月開始實施的新能源車購置稅免稅政策在2025年12月底正式退出後，2026年新能源汽車市場處於稅收補貼調整期。今年以來車市呈現新品少、結構變、成本漲、通路難等現象，加上未出現降價潮，消費觀望情緒明顯。
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