快訊

115會考寫作／怎麼拿下滿級分？作文考題趨勢、奪分關鍵攻略 六級分範本全收錄

台積電、緯穎領銜AI族群飆漲 證交所將33檔列入注意股

日職／林安可連10場上壘、中斷連9場安打 西武全場僅1安遭軟銀完封

聽新聞
0:00 / 0:00

第1季衰退17%！大陸車市「內冷外熱」 出口飆升61%

中央社／ 台北9日電

中國汽車市場今年呈現內冷外熱，主流小客車第1季零售422.6萬輛，比去年同期衰退17.4%，銷量大減89萬輛。海外市場則持續暢旺，第1季出口183萬輛，大幅成長61.4%。

中國汽車流通協會汽車市場研究分會（乘聯分會）今天公布3月份全國乘用車（小客車）市場分析報告。

報告顯示，中國小客車市場3月零售164.8萬輛，年減15%；今年第1季累計零售422.6萬輛，年減17.4%。相形之下，去年第1季小客車零售511.7萬輛，當時成長6%。

中國海外車市開年迄今持續暢旺。根據乘聯分會資料，3月小客車出口69.5萬輛，比去年同期大增74.3%；今年第1季出口183萬輛，年增61.4%。

報告並顯示，中國小客車第1季產量為574.2萬輛，也比去年同期減少9.1%，反映車企對市場持保守謹慎態度。

中國乘聯分會分析稱，由於市場因素與財稅政策調整影響較為複雜，中國車市近幾年銷量「前低後高」特徵較明顯。受春節較晚因素等干擾，第1季小客車的國內零售下降屬於財稅政策適應期與春節前後市場恢復期疊加的影響。

報告提到，2014年9月開始實施的新能源車購置稅免稅政策在2025年12月底正式退出後，2026年新能源汽車市場處於稅收補貼調整期。今年以來車市呈現新品少、結構變、成本漲、通路難等現象，加上未出現降價潮，消費觀望情緒明顯。

中國

延伸閱讀

客戶放緩拉貨節奏 虎山第1季營收年減15%

美二手電動車 買氣飆

豐田日本銷售 穩居一哥

車市小幅衰退 零關稅美製車提前推出

相關新聞

因會員條款「排除中國法律管轄」被陸方約談...洲際酒店集團回應了

陸媒澎湃新聞報導，針對跨國飯店企業洲際酒店集團（IHG），因會員條款問題被約談的消息，洲際酒店集團表示，高度重視並誠懇接受京、津、冀消費者協會組織的監督與指導，「我們始終堅持將消費者權益置於首位」。

伊朗石油危機 彭博：陸方考慮對國有航空公司推扶持措施

彭博9日報導，中國官方據悉正在考慮一些扶持措施，以幫助大陸國內航空公司克服當前困難，這些紓困措施的力度或為疫情以來最大。

房貸利率「3.8突然變成8.7」？陸銀行5年拒給客戶看合約

人民網和荔枝新聞報導，在2021年4月，江蘇無錫的王先生打算用自己的一套房屋抵押貸款，諮詢了多家銀行後，最後選擇了常熟農商銀行。當時的利率說好是3.8%，繳交了5年後，突然變成了8.7%。

中東局勢不穩 中遠海運：暫未考慮恢復荷莫茲海峽通行

美伊宣布暫時停火兩週且將在巴基斯坦展開談判，航運巨頭中國遠洋海運集團（COSCO）旗下的上市公司今天表示，鑑於中東地區局...

鎖定「算電協同」 寧德時代豪擲百億入股中恒電氣

電源設備廠中恒電氣8日公告，公司股東與寧德時代簽署《戰略投資合作框架協議》，寧德時代擬以約41億元（約新台幣179億元）對中恒科技投資進行增資，雙方將圍繞綠色ICT基礎設施、交通電動化、新型電力系統（算電協同）等領域開展戰略合作。寧德時代鎖定「算電協同」，指向了AI時代能源與算力基礎設施的深度融合，也展現行業競爭正從產品轉向生態。

陸商務部：稀土出口管制暫緩至11月 中美將透過磋商機制持續溝通

大陸商務部發言人何亞東9日在例行記者會上表示，根據中美吉隆坡經貿磋商達成的共識，中方於2025年10月9日公布的相關出口管制措施，已暫停執行至2026年11月10日，中美雙方將透過經貿磋商機制，就各自關切事項保持溝通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。