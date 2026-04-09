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因會員條款「排除中國法律管轄」被陸方約談...洲際酒店集團回應了

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
北京北辰洲際酒店是IHG旗下飯店。（微博照片）
北京北辰洲際酒店是IHG旗下飯店。（微博照片）

陸媒澎湃新聞報導，針對跨國飯店企業洲際酒店集團（IHG），因會員條款問題被約談的消息，洲際酒店集團表示，高度重視並誠懇接受京、津、冀消費者協會組織的監督與指導，「我們始終堅持將消費者權益置於首位」。

前一日，北京市市場監督管理局發布消息稱，京津冀消協組織聯合約談洲際酒店。北京市監局發布的消息顯示，針對國際酒店集團洲際酒店，在其會員計畫《洲際優悅會會員條款與附則》中，設置排除中國法律管轄、強制大陸消費者赴境外仲裁、限制消費者集體維權權利、可隨意變更合約條款、對使用商品造成的損失概不負責等多項涉嫌侵害消費者合法權益的條款，8日，京、津、冀三地消協組織，對洲際酒店集團大陸國內運營方—六洲酒店管理（上海）有限公司進行聯合約談，並提出明確整改要求。

根據洲際酒店2月發布的2025年業績報告，截至報告期末，洲際酒店在全球100多個國家經營6,963家開業飯店，客房總數逾100萬間，另有2,300家物業處於開發階段。洲際酒店擁有20個品牌的品牌組合，會員數逾1.6億人。

業績報告顯示，洲際酒店忠誠度計畫貢獻的間夜占比，提升至全部已預訂間夜的66%。各區域均提升了3個百分點以上。同時，忠誠會員在飯店內的消費，通常比非會員高出約20%，且其直接預訂的可能性約為非會員的10倍。

財務數據顯示，2025年，洲際酒店可報告分部的收入約24.68億美元，年增7%；營業利潤約12.65億美元，年增13%。 IFRS（國際財務報告準則）下總收入約51.89億美元，較去年同期成長5%；營業利潤約11.98億美元，較去年同期成長15%。

2025年，洲際酒店旗下全球飯店的RevPAR（平均可出售客房收入）較去年同期成長1.5%。

日前該集團設定排除中國法律管轄、強制大陸消費者赴境外仲裁、限制消費者集體維權權利、可隨意變更合約條款、對使用商品造成的損失概不負責等多項涉嫌侵害消費者合法權益的條款，引發陸媒關注。北京日報客戶端對此事件的評論標題為「在中國賺錢先守中國法律」。

北京 大陸

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