陸商務部：稀土出口管制暫緩至11月 中美將透過磋商機制持續溝通

大陸商務部發言人何亞東9日在例行記者會上表示，根據中美吉隆坡經貿磋商達成的共識，中方於2025年10月9日公布的相關出口管制措施，已暫停執行至2026年11月10日，中美雙方將透過經貿磋商機制，就各自關切事項保持溝通。

據新華社，有記者提問，美國貿易代表葛里爾表示將與北京展開工作層對話，外界關注雙方是否會就進一步延緩稀土出口管制措施展開討論及作出相關安排，何亞東對此未有正面回應，重申上述立場。

美葛里爾日前表示，美中經濟關係目前保持穩定，總統川普將於下月訪陸與大陸國家主席習近平的會晤中，致力維持這個局面。

葛里爾在一個智庫發表講話時說，美國並不尋求與中國大規模對抗，而是希望保持穩定的雙邊關係，兩國談判代表每次會晤都會討論稀土和關鍵礦產的問題，但美國亦正就關鍵礦產供應，與其他國家磋商。

他又說，美中雙方正探討設立一個貿易委員會機制，給兩國元首考慮，用以界定兩國在不觸及國家安全紅線的前提下，能夠可持續進行的貿易範圍。