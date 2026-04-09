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換取債券展期 中國房企巨頭萬科擬先償還40%本金
路透社報導，陷入困境的中國房地產巨頭萬科提出，願意提前償還一筆本月到期的人民幣債券40%的本金，以換取為期一年的展期。
路透社8日引述消息人士報導，萬科今年1月已在類似條款下獲得投資者同意，對3筆人民幣債券展期。不過，萬科表示，4至7月將面臨嚴峻的償付壓力，期間將有人民幣113億元（約新台幣520億元）的債券到期。今年全年約有147億元債券到期。
消息人士表示，上述債券規模為20億元，票面利率為3.11%，將於4月23日到期。
債券持有人會議定於4月17日舉行，投票截止日期為4月20日。
另據陸媒及中國網上消息，萬科3月31日公布的財報顯示，2025年實現營收2334億元，年減31.98%。歸母淨利潤為負885.56億元，年減78.98%；資產總額約1.02兆元，負債總額約7847.62億元，淨負債率約123.48%，年增42.88個百分點。這一業績較公司此前預期更差，也是萬科自1991年上市以來第2次出現全年虧損。
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