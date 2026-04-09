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大陸副總理張國清：加速發展先進製造業集群 做優做大國企

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸副總理張國清。（中國網）
大陸副總理張國清。（中國網）

大陸副總理張國清日前在山東青島調查時呼籲，加速發展先進製造業集群，更好發揮國有經濟戰略支撐作用。做強做優做大國有企業。要強化大陸國營企業創新主體地位。

新華社，張國清7至8日在山東青島調查先進製造業集群發展、深化國有企業改革等工作。他稱，要深入貫徹中共總書記習近平重要指示批示精神，落實中共中央、國務院決策部署，加快發展先進製造業集群，推動科技創新和產業創新深度融合，進一步深化國有企業改革，更好發揮國有經濟戰略支撐作用。

通報稱，張國清赴智慧家電、軌道運輸、海工設備、儀器儀表等產業企業，詳細了解企業生產經營、研發創新、轉型升級以及群聚發展等情況。

張國清說，發展先進製造業群，是推動產業邁向中高端、提升產業鏈供應鏈韌性與安全水準的重要抓手。要堅持以科技創新引領產業升級，在加強原始創新和關鍵核心技術、關鍵共通性技術攻關上下更大功夫，夯實技術底座。

同時，要推動產業群聚協同創新，引導集群龍頭企業對標世界一流企業提升價值創造力，持續大力支持專精特新、「小巨人」、單項冠軍等企業發展，形成大中小企業融通發展的群聚效應。

張國清也提到，要堅定不移深化改革，做強做優做大國有企業。要強化大陸國營企業創新主體地位，圍繞國家戰略需求開展科技攻關，提升基礎研究經費投入占比，堅持硬體、軟體、標準和專利佈局協同推進，加快場景培育拓展和開放共享，更好助力國家創新生態建設。

張國清還說，要加速推進穿透式監管，持續健全內控體系，強化無關多元、多層架構、過度負債、參股股權等管控，推動國營企業規範經營、陽光操作。

新華社 習近平 中共

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