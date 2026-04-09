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港3月 PMI 跌破榮枯線 近七月首見收縮

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

標普全球昨（8）日公布香港3月採購經理指數（PMI），由2月創下35個月高位的53.3回落至49.3，跌破50景氣分界線，反映商業景氣重回緊縮，為近七個月以來首次轉弱。

綜合港媒報導，標普報告指，中東戰火對市場需求造成影響，產出與新增訂單同時縮減。3月新增訂單跌幅為九個月以來最大，結束連續五個月的擴張期。

業者透露，中東戰事衝擊消費信心、股市表現及客戶消費意願，進而影響銷情；至於3月的出口貿易跌幅亦明顯，結束前四個月的擴張期。不過，來自大陸的訂單需求仍連續第六個月上升，惟升幅放緩。

業者對未來展望轉趨保守。調查顯示，企業對未來一年業務看法較前月更加看淡，3月的悲觀情緒為去年7月以來最明顯，多家受訪公司認為，中東戰火將持續對全球市場造成影響。

標普全球市場財智經濟研究部副總監費德絲稱，戰爭可能干擾市場及供應鏈運作，企業預期供應商將調漲價格，因而在3月增加採購、補充庫存。原本處於回升轉折點的商業信心，因企業預期未來數月需求疲弱，再度轉弱並進一步進入收縮。

大陸 指數 香港

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