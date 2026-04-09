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大陸鋁企上季業績不淡
受到中東鋁企遭襲導致鋁短缺，導致電解鋁價格上漲，神火股份、天山鋁業等大陸鋁企今年第1季業績看俏。花旗銀行分析師此前預測，如果供應形勢惡化，鋁價可能攀升至每噸4,000美元，高於目前每噸約3,300美元的水平。
中東兩大鋁廠阿聯環球鋁業與巴林鋁業公司日前證實，旗下鋁廠部分設施遭到伊朗襲擊。而中國大陸作為全球最重要的鋁加工製造中心，在中東地區發運受阻、海外現貨供應趨緊的背景下，海外買家為保障終端需求供應，將更傾向於從中國大陸尋找替代性來源。
神火股份公告，預計2026年第1季歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣22.5億元，年增217.68%；天山鋁業預告，該公司2026年第1季歸母淨利潤預估為人民幣22億元，年增107.92%。
上海證券報引述行業數據顯示，截至3月31日，大陸國內電解鋁行業平均盈利達到每噸人民幣8,565元，較前月增加每噸人民幣687.61元，月增8.73%，年增達116.61%。
展望後市，天山鋁業日前表示，大陸電解鋁產能已觸及行業「天花板」，疊加海外受制於電力緊張，電解鋁供給端日益趨緊，同時新能源、電力新基建等領域的發展為鋁行業帶來顯著需求，行業基本面持續看好。
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