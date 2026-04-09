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渣打：人民幣融資逐步增加

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

人民幣國際化持續發展，渣打集團發布報告指出，全球企業在貿易和供應鏈方面已經廣泛使用人民幣，但在融資和資金管理方面則有待進一步增長，近四分之一業務涉及人民幣的受訪企業表示，未來三年將會增加使用人民幣進行在岸及離岸融資。

渣打集團發布「流動的人民幣：企業跨境新動能報告」，對全球19個產業、近300家大型企業進行調查。結果顯示，亞洲地區的貿易活動、供應鏈系統及資本市場的建設發展，為全球企業更廣泛地使用人民幣創造條件。

有近四分之一（24%）業務涉及人民幣的受訪企業表示，將會在未來三年增加使用人民幣進行在岸及離岸融資。倫敦證券交易所的數據也顯示，透過將人民幣納入融資結構，企業每年可能節省2%的成本。

受訪企業中，23%的營收和25%的成本皆涉及人民幣，但僅只有14%的債務以人民幣計價，反映企業在營運避險與融資策略之間存在落差。

報告提到，人民幣國際化已在多個領域取得顯著進展，人民幣跨境支付系統（CIPS）已連接124個國家和地區的1,500多家金融機構，交易量按年增長約43%，市場基建已日益完善。

離岸人民幣流動性也不斷加深。目前香港人民幣存款約人民幣1兆元，點心債（離岸人民幣計價債券）發行額已升至人民幣8,500億元，境內熊貓債發行總額為人民幣1,950億元。境內外利差縮小進一步支持人民幣作為融資和資產負債表貨幣的作用。

人民幣 渣打

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