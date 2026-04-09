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中東戰事重傷石化鏈 陸紡織、包裝業遇停工寒流 業者訂單銳減經營陷困境

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
高盛團隊日前警告客戶，亞洲地區的石化衝擊正在加劇，紡織和包裝已成為首批遭受重創的下游產業。 （新華社）
高盛團隊日前警告客戶，亞洲地區的石化衝擊正在加劇，紡織和包裝已成為首批遭受重創的下游產業。 （新華社）

中東能源危機，高盛分析師Georgina Fraser率領的團隊日前警告客戶，亞洲地區的石化衝擊正在加劇，紡織和包裝已成為首批遭受重創的下游產業，亞洲工廠遭遇停工寒流，大陸企業也難倖免。

高盛團隊指出，中國大陸的對苯二甲酸（PTA）供應鏈約占全球PTA產能的四分之三，由於停產和減產，中國大陸約15%的PTA產能（約占全球11%產能）已受影響。

PTA是紡織業核心石化原料，受減產影響，大陸紡織重鎮紹興市柯橋紡織品3月出口額明顯萎縮。

據大陸商務部指導發布的「中國‧柯橋紡織指數」報告，3月紹興柯橋區外貿紡織企業景氣指數較上期下跌。其中，化纖長絲面料類外貿景氣指數收於429.71點，月跌5.15%；窗簾帳幔類外貿景氣指數收於1,038.67點，月跌21.15%；浸、塗、包覆紡織物類外貿景氣指數收於3,293.69點，月跌16.09%。

前述指數報告指出，中東戰火對紡織業衝擊最直接，構成「成本、航運、回款」三重壓力，在多重壓力下，紡織企業陷入「接單可能虧損、不接單無業務可做」的經營兩難；另一方面，中東戰火使展會遇冷，客商入境受阻。2026上海家紡展，中東、非洲、南美客商大幅減少，對比往年展會後日均接待40-50位外商，今年看廠、簽約量明顯銳減；此外，外單風險上升，下游觀望情緒加重。部分中東客商取消訂單，有企業中東訂單幾乎歸零，外貿鏈斷裂風險上升。

「供應衝擊的傳播速度和影響程度都超出了我們的預期。」財聯社引述Fraser在報告中表示，供應衝擊已從能源價格上漲蔓延成減產、利潤率壓縮以及需求提前萎縮。她補充稱：「相關信號正在迅速顯現，紡織和包裝行業是首批受影響的下游領域。」、「即使衝突未來結束，也無法完全消除已經開始的供應鏈中斷」。

Fraser稱，服裝和紡織品行業，石化相關投入占銷售成本的50%至65%，近期原材料現貨價格的波動意味著銷售成本將面臨17%的衝擊，這足以導致效率較低的工廠停產。

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