巴拿馬港口爭議 香港長和對馬士基提仲裁

香港長和集團在巴拿馬運河兩端港口的經營權，今年初遭巴拿馬政府強制接管，並分別交由航運巨頭馬士基、地中海航運臨時經營，如今爭議升溫，長和旗下巴拿馬港口公司昨公告，已正式對馬士基啟動仲裁程序，並提出索償，且同步推進對巴拿馬政府的法律申索行動。

目前，巴拿馬政府將巴拿馬運河兩側的巴爾博亞港與克里斯托瓦爾港，分別交由丹麥航運巨頭馬士基航運、瑞士航運龍頭地中海航運的分支接管。後者則是原長和出售港口計畫的買家之一。大陸官方上月初曾約談上述兩家接管港口經營的公司。

港媒昨報導，巴拿馬港口公司發布聲明表示，已對馬士基啟動仲裁程序。並指有關仲裁程序乃基於一分長期合約，訂明巴拿馬港口公司於巴拿馬之港口貨櫃碼頭的專屬營運安排，並透過巴拿馬港口公司一系列營運設施及資料，促進雙方以協作方式發展業務。然而，馬士基違背合約，配合巴拿馬政府針對巴拿馬港口公司之國家行動，藉安排貨櫃碼頭新營運商執行接管事宜，謀求取代巴拿馬港口公司。

該公告指控，巴拿馬政府於今年二月二十三日驅逐巴拿馬港口公司並將之排除於貨櫃碼頭營運外，強行接管貨櫃碼頭，並就巴爾博亞港貨櫃碼頭，與一家與馬士基聯屬、並已使用巴拿馬港口公司之營運設施及資料之新營運商，簽訂一分預早安排之特許經營合約。

公告指，這次對馬士基所啟動之仲裁程序將於倫敦進行。巴拿馬港口公司向馬士基提出之索償，屬獨立於、且不影響巴拿馬港口公司就巴拿馬政府違反合約及損害投資者權益之行為，而對巴拿馬政府持續採取之追究行動。巴拿馬港口公司將積極推進以仲裁程序向馬士基索償，以及對巴拿馬政府提出的申索，並保留其他一切權利及追索權。

巴拿馬港口公司上月已向國際仲裁院提交補充資料，就巴拿馬政府不合法接管港口及資產一個月後，將索賠金額提升至超過廿億美元。