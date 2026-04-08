南韓、大陸第2階段FTA談判進入第14輪 韓：加速與陸方談判

韓聯社今天報導，韓中自由貿易協定（FTA）第2階段第14輪談判6日在首爾登場，為期5天。韓國產業通商部通商交涉室長權慧珍表示，韓方將加快與中方談判進程，力爭達成有助於企業的務實成果，並積極推進後續談判。

根據報導，這輪談判由權慧珍與中國商務部國際經貿關係司長林峰分別擔任韓中雙方首席代表，兩國代表團共有40餘人與會。

韓國產業通商部對此表示，韓方將在服務、投資、金融等3大領域，加速推動韓中雙方對協定文本及市場開放的談判。

權慧珍表示，韓方將加快與中方談判進程，力爭達成有助於緩解韓國企業在「內外不確定性下所面臨困難」的務實成果，並積極推進與中方後續談判，為構建自由開放的服務貿易和投資環境奠定基礎。

韓中兩國於2015年簽署自貿協定，此後於2018年3月啟動第2階段談判，在本輪談判前已舉行13輪談判和多場會議，針對服務與投資市場開放進行磋商。

報導提到，韓國總統李在明與中國國家主席習近平今年1月在北京舉行會談時，曾就努力推動韓中自貿協定後續談判在今年內取得進展形成共識。