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防投資戰爭風險 大陸國資委新設境外工作局

中央社／ 台北8日電

中國官媒報導，掌管龐大國企資源的中國國務院國資委，近日在旗下新設立「境外國資工作局」，主要職責包括加強境外投資經營風險防範化解，並因應境外突發事件和危機處理。此舉似與中國「一帶一路」投資國家風險偏高，及委內瑞拉、伊朗接連發生動盪及戰爭有關。

綜合新華社及澎湃新聞報導，中國國務院國資委官網上的「境外國資工作局」頁面已經開設，局長為朱凱，旗下並設置國際化經營處、風險防範處、監督治理處、應急管理處等單位。

根據報導，中國國務院國資委新設「境外國資工作局」的主要職責包括：指導所監管企業國際化經營和境外資產布局優化、結構調整；承擔所監管企業境外資產監督有關工作；加強境外投資經營等方面風險防範化解；承擔境外突發事件和危機處理有關工作等。

中國國企是中國當局執行「一帶一路」建設的重要工具，擔負中國在當地國家投資及建設的角色。不過，參與「一帶一路」建設的國家中，不少國家面臨政治、經濟、社會等動盪，中企工程及工作人員遭當地人攻擊的現象，或是當地政權更迭後導致工程叫停的情況，近年來頻頻發生。

因此，中國國務院國資委新設「境外國資工作局」，被認為有風險防控及安全保障的作用，以幫助中國國企識別並因應境外投資所可能產生的政治、法律、金融等各類風險，並為中國國企赴海外發展提供政策協調、訊息諮詢等服務。

一帶一路 新華社

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