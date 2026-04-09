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陸外匯存底回落 人行連17月增持黃金

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

受匯率折算和資產價格變化等因素影響，大陸外匯存底回落，結束連續七個月升勢。不過，中國人民銀行（大陸央行）持續增持黃金，已連續十七個月加碼。

分析指出，在地緣政治風險升高下，官方部門黃金購買的結構性趨勢並未發生改變，預計人行購金量只會逐漸放緩。

人行公布，三月底外匯存底三兆三千四百二十一億美元，較二月末下降八百五十七億美元，降幅百分之二點五。

黃金方面，大陸央行連續十七個月增持黃金，三月末黃金儲備為七四三八萬盎斯，按月增加十六萬盎斯。

大陸外管局表示，三月受全球宏觀環境、主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格下跌。外匯折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。

大陸外管局稱，大陸經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展取得新成效，為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。

自二○二五年八月起，大陸外匯存底連續增長。去年八月到十二月，外匯存底分別增長二九九點一九億美元、一六五點○四億美元、四十六點八五億美元、三十點二九億美元、一一四點九七億美元，今年一月增加四一二點○九億美元、二月增加二八七點二九億美元，三月增加二百八十七億美元。

人行增持黃金始於二○二四年十一月，其中在二○二五年全年，大陸黃金儲備增加了八十六萬盎司。在先前連續十八個月增持黃金後，央行二○二四年五月開始暫停增持黃金，當年十一月重新出手增持。

華爾街見聞指，自伊朗局勢惡化以來，黃金經歷劇烈波動，黃金市場參與者關心大陸央行是否正在拋售黃金，而後瑞銀在研報指出，官方部門黃金購買的結構性趨勢並未發生改變，央行仍將是黃金的淨買家，預計央行購金量只會逐漸放緩。

瑞銀 美元指數 大陸

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