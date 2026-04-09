陸外匯存底回落 人行連17月增持黃金

大陸具身智能企業千尋智能宣布完成新一輪人民幣10億元融資，由小米董事長雷軍旗下的順為資本與阿里巴巴創始人馬雲旗下雲鋒基金的聯合領投，兩大科技巨頭在具身智能賽道的罕見同框，也釋放出產業資本對賽道從技術驗證走向商業兌現的強烈共識。而理想汽車前AI首席科學家、基座模型負責人陳偉，聯手理想汽車前第二產品線負責人張驍，也一同創辦斜躍智能，顯示具身智能賽道依然火熱。

2026-04-08 19:29